Irlands Seamus Coleman utsatt for grisetakling

ANNONSE

IRLAND - WALES 0-0:

Irland tok imot Wales til kamp i VM-kvalifiseringens gruppe D fredag kveld, og matchen ble omtrent så krigersk som man kunne forventet seg mellom nabonasjonene på de britiske øyer.

En ganske begivenhetsløs førsteomgang endte målløst, og kampen så ikke ut til å ta direkte fyr etter pause heller.

Men plutselig kokte det over for de walisiske gjestene.

Viste ikke repriser

Det startet med Real Madrid-stjernen Gareth Bale midtveis i andre omgang, da han satte inn en stygg takling på Irlands forsvarsspiller John O'Shea.

Bale kom i stor fart mot midtstopperen og traff ham i leggen med taklingen, men slapp unna med det gule kortet.

Minuttet senere så imidlertid det walisiske laget rødt.

Da var det Aston Villa-forsvareren Neil Taylor som satte inn en grusom takling på Irlands kaptein Seamus Coleman. Everton-forsvareren fikk umiddelbart oksygen fra hjelpemannskapene, og så ut til å ha det forferdelig vondt. Tv-produserne valgte da heller ikke å vise repriser av den forferdelige taklingen, som antakelig knakk beinet til Premier League-spilleren.

- Finnes ingen unnskyldning

- Vi ønsker aldri at slikt skal skje med noen medspillere. Vi vet selvfølgelig ikke hvor ille det er, men vi håper han er raskt tilbake, sier Wales-kaptein Gareth Bale, ifølge Sky Sports, etter kampen.

Min mening; snakk mer (negativt) om karrieretruende taklinger (som i Irland-Wales) enn overspilling og taktiske gule kort. På forhånd takk. — Petter Veland (@ViasatVeland) March 24, 2017

I Eurosport-studioet etter kampen føler tidligere Everton-keeper Thomas Myhre med Coleman.

- Jeg får så vondt i magen av å se på. Det finnes ingen unnskyldning, sier Myhre.

- Seamus Coleman er kanskje det beste spillerkjøpet til Everton noensinne, 60.000 pund fra Sligo Rovers i 2009. Å bli utsatt for et sånt overfall som dette her, og sannsynligvis brekker leggen tvert av, det er... ja, sier Myhre, og finner ikke ord for hva han føler.

Oppløst i tårer

Tårene rant fra Coleman idet han ble båret av banen, mens Neil Taylor allerede hadde funnet veien til garderoben. Bildene av taklingen levner liten tvil om at skaden er alvorlig.

- Vi har hatt noen minutter med to grisetaklinger, konstaterte Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

Irland klarte ikke å utnytte overtaket med én mann mer på banen, og kampen endte dermed 0-0.

Irland har dermed 11 poeng på sine fem første kamper, á poeng med gruppeleder Serbia, mens EM-semifinalistene Wales henger etter med sine 7 poeng på like mange kamper.

I de to andre kampene i gruppe D vant Serbia 3-1 borte mot Georgia, mens Østerrike slo Moldova 2-0 på hjemmebane.