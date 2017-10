Island er klare for sitt første VM

Islendingene sikret VM-billetten med 2-0-seier mot Kosovo mandag.

ISLAND - KOSOVO 2-0:

Island er klare for landets første fotball-VM noensinne etter at Kosovo ble slått 2-0 i Reykjavik mandag.

Gylfi Sigurdsson og Johann Berg Gudmundsson scoret målene, som sikret den historiske VM-billetten til Russland i 2018.

- Det er vanvittig at et lite land som Island får oppleve dette. Det er bare å bøye seg i beundring for Island, sa Kjetil Rekdal som kommenterte kampen for Eurosport.

Kroatia knep andreplassen i gruppe I og er klare for playoff etter 2-0 borte mot Ukraina.

Sigurdsson avgjorde

Islendingene spilte ingen stor kamp og fikk også god hjelp av gjestene da det først løsnet. En håpløs klarering ble slått på tvers av sekstenmeteren og rett i beina på Gylfi Sigurdsson fem minutter før pause.

Everton-spilleren dro av en forsvarsspiller og var noe heldig med avslutningen da han skled og sendte ballen i egen standfot og over keeper til 1-0.

I andre omgang tok Islands største stjerne på seg servitørrollen. Sigurdsson dro seg fri på venstrekanten og slo ballen inn til Johann Berg Gudmundsson, som banket inn Islands andre.

Ingen lag med færre enn én million innbyggere har tidligere kvalifisert seg for VM. Trinidad & Tobago, med sine 1,3 millioner innbyggere var forrige rekordholder etter sin deltakelse i 2006.

Nå kan 330.000 islendinger glede seg over historisk VM-deltakelse i Russland til sommeren.

Flere spillere med norsk tilknytning var i aksjon for bortelaget. Valon Berisha og Bersant Celina spilte hele kampen for Kosovo, mens Flamur Kastrati og Elbasan Rashani ble sittende på benken.

Fakta: VM-klare lag

Russland

Belgia

Tyskland

England

Spania

Polen

Island

Serbia

Brasil

Mexico

Costa Rica

Iran

Japan

Sør-Korea

Saudi-Arabia

Nigeria

Egypt

Serbia til VM



Også Serbia kvalifiserte seg til VM mandag, da Georgia ble slått 1-0 i Beograd etter scoring av tidligere Tromsø-spiller Alexander Prijovic.

Serbia stanget lenge mot Georgias forsvar, men et kvarter før slutt skulle det endelig lykkes.

VILLE SCENER: Nemanja Matic og de andre serbiske spillerne stormer mot Alexander Prijovic.

Kaptein Branislav Ivanovic tok med seg ballen framover, men ble taklet av Jaba Kankava. Ballen havnet imidlertid i beina til Aleksandar Mitrovic, som igjen fant Prijovic.

Den tidligere elitseriespilleren skled fram og satte inn det forløsende målet foran ekstatiske tilskuere på tribunen.

Irland sikret seg plaoffplassen i samme gruppe da Wales ble slått 1-0 i Cardiff etter et kanonskudd fra James McClean.

Resultater VM-kvalifisering mandag:

Gruppe D: Wales-Irland 0-1, Moldova-Østerrike 0-1, Serbia-Østerrike 1-0

Gruppe G: Albania-Italia 0-1, Israel-Spania 0-1, Makedonia-Lichtenstein 4-0

Gruppe I: Island-Kosovo 2-0, Finland-Tyrkia 2-2, Ukraina-Kroatia 0-2

