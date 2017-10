Island med halvannen fot i VM etter å ha herjet med Tyrkia

Slo tyrkerne 3-0 på bortebane.

Island sjokkerte en hel fotballverden da de slo ut blant andre Nederland på veien til EM i 2016. Eventyret fra sagaøya ble ikke mindre av at islendingene tok seg videre fra gruppespillet i Frankrike, før England ble slått 2-1 i åttedelsfinalen i EM.

Sagaen tok slutt med 2-5-tapet for vertsnasjonen Frankrike i kvartfinalen, men nå er Island i ferd med å skape et nytt fotballmirakel.

Den vanvittige 3-0-seieren over Tyrkia på bortebane på fredag sender nemlig islendingene ett stykke nærmere VM i Russland neste sommer.

Island var best fra start i kampen, og etter en drøy halvtime gikk laget opp i en fortjent ledelse. Tidligere Viking-spiller Jón Dadi Bödvarsson fikk ballen på venstrekanten, slo inn, og ved bakerste stolpe løp Jóhann Berg Gudmundsson inn 1-0-ledelsen for gjestene.

2-0 kom fem minutter senere, på nytt etter forarbeid av Bödvarsson. Denne gangen viste han eleganse da han tråklet seg gjennom i midten og fikk sendt ballen videre til Birkir Bjarnason, også han en tidligere Viking-spiller, som sendte kula i mål fra skrått hold.

Dermed hadde Island en komfortabel ledelse til pause, og i Eurosport-studioet fikk hjemmelaget slakt av fotballekspert Thomas Myhre.

- Hittil har det skjedd omtrent ingenting (for Tyrkia, red.an.). De er utrolig tafatte, var dommen fra den tidligere landslagskeeperen.

Og vondt gikk til verre etter hvilen for vertene.

På en corner fem minutter ut i omgangen fikk Aron Gunnarsson stå helt alene ved bakerste stolpe, og Cardiff-spilleren headet ballen tilbake inn i fem-meteren. Der sto Kári Árnason og pirket inn 3-0-ledelsen for Island, til enorm pipekonsert fra det tyrkiske hjemmepublikummet.

- De er jo alt det Norge skulle ønske at vi var for øyeblikket, Island, utbrøt Eurosport-kommentator Jørn Sundby.

- Scorer på direkte angrepsspill, scorer på dødball, er bunnsolide defensivt. Jobber hardt med et kollektiv med stor K, et lag med stor L, og tar rett og slett motet fra Tyrkia her.

Og når Kroatia gikk på et sjokkerende feilskjær mot Finland på hjemmebane, ligger Island an til å sikre seg direkte VM-billett på mandag.

Mario Mandzukic sendte Kroatia i ledelsen tidlig i andre omgang, men i det 90. minutt utlignet Pyry Soiri for de finske gjestene.

Det betyr at Island leder gruppa med 19 poeng, to poeng foran Kroatia og Ukraina - som begge har 17 poeng. Og med hjemmekamp mot bunnplasserte Kosovo på mandag, har Island alle muligheter til å kvalifisere seg direkte til VM i Russland neste sommer.

Ukraina og Kroatia møtes i Ukraina samme kveld, hvilket betyr at Island allerede er sikret play off.

Vinneren av det oppgjøret vil sikre seg play off-plassen dersom Island gjør jobben sin, og direkte VM-billett ved et islandsk feilskjær mot Kosovo.

If result in Turkey holds with help from Finland, Iceland will pass Trinidad and Tobago as the smallest country to ever make the World Cup.