Island tok ny storskalp mot Kroatia

ISLAND - KROATIA 1-0:

Island er med for fullt i kampen om en VM-plass i Russland etter et seint vinnermål på dødball mot gruppeleder Kroatia søndag.

Dermed har begge de to nasjonene 13 poeng etter seks kamper.

Venstreback og Bristol City-spiller Hördur Magnússon ble matchvinner med en noe uortodoks heading da matchuret hadde passert 89 minutter.

Rett før hadde Kroatia-keeper Lovre Kalinic avverget kampens til da største sjanse til hjørnespark. På den påfølgende dødballen var kroatene passive i eget felt og Magnússon fikk styrt inn vinnermålet.

- Der kommer kommer scoringen! Island fornekter seg ikke. Laugardalsvöllur eksploderer og eventyret bare fortsetter! utbrøt Eurosport Norges Kenneth Fredheim entusiastisk.

Full pott i Reykjavik



Island har vunnet alle hjemmekampene i kvalifiseringen så langt, og har igjen to oppgjør på Laugardalsvöllur mot Ukraina og sisteplasserte Kosovo.

Stjernespiller Gylfi Sigurdsson understreker at Island er gode hjemme, men at det fortsatt gjenstår harde kamper om en plass i VM-sluttspillet.

- Dette er fantastisk og en massiv seier for oss. Vi vet at vi er vanskelige å slå hjemme, og vi vil bare fortsette rekka med kamper som ubeseiret, sa Swansea-spilleren i et intervju vist på Eursport.

- Det er fortsatt fire kamper igjen, så det blir tøft. Jeg synes ikke vi har spilt så godt i denne kvalifiseringen, men vi kjemper likevel i toppen av gruppa. Det bor mer i dette laget, så forhåpentlig kommer det fram i de neste kampene.

EVENTYRET FORTSETTER: Gylfi Sigurdsson og Island nedkjempet Kroatia og Mateo Kovacic på sagaøya.

Fortsetter uten Lagerbäck



Norges landslagssjef Lars Lagerbäck ledet Island til en sensasjonell kvartfinale i fjorårets EM-sluttspill i Frankrike.

Svensken fikk mye av æren for suksessen. Men det har vist seg at det ligger mer bak de siste åras islandske fotballeventyr.

- Det er jo umulig å ikke bli forelska i dette islandske laget, fortsatte Fredheim etter at kampen var blåst av.

Sidekommentator Kjetil Rekdal mente Kroatia opptrådte arrogant og ikke ga alt i Reykjavik.

Særlig stjernespissen Mario Mandzukic fikk høre det av ekspertkommentatoren etter å ha blitt byttet ut like før full tid.

Mandzukic scoret som kjent et fabelaktig mål for Juventus i mesterligafinalen mot Real Madrid nylig.

- En skulle ikke tro at det var den samme spilleren som vi så i Champions League-finalen. En enorm forskjell i prestasjon fra da til nå, sa Rekdal.

Jevn gruppe



Etter kampslutt kunne det islandske laget igjen ta fram den sedvanlige vulkan-feiringen sin, med taktfast klapping sammen med publikum på tribunene.

Tyrkia og Ukraina vant også sine kamper søndag, og følger bare to poeng bak de to lederlagene i VM-kvalikens gruppe I.

Lagene har igjen fire kamper av kvalifiseringen som spilles ferdig til høsten. Finland og Kosovo ligger nederst med bare ett poeng hver.