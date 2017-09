Italia ble rundspilt av Spania: - Snakk om å bli ydmyket!

Den spanske Real Madrid-stjernen leverte to scoringer da Italia ble nedsablet av Spania.

SPANIA - ITALIA 3-0:

Etter at det første oppgjøret mellom topplagene endte 1-1, var det knyttet stor spenning til lørdagens kamp mellom Spania og Italia.

Mye av spenningen forsvant rimelig kjapt. Det sørget Isco for. Real Madrid-stjernen scoret etter 13 minutters spill, og så på nytt like før pause. Alvaro Morata økte ledelsen til 3-0 i det 77. spilleminutt.

Isco-show



Etter 13 minutters spill, tok hjemmelaget ledelsen. Leonardo Bonucci takalet Marco Assensio på like utenfor Italias sekstenmeterfelt. Førstnevnte ble tildelt et gult kort, mens Spania fikk frispark.

Det tok Isco seg av på eksemplarisk vis. Selv om ballen ikke ble skrudd helt opp i krysset, var Italia-keeper Gianluigi Buffon, som for øvrig spilte sin landskamp nummer 170 lørdag kveld, aldri i nærheten av å hindre hjemmelaget å ta ledelsen.

- Isco er rett og slett en herlig fotballspiller, oppsummerte Eurosport-kommentator Frode Marti.

Fem minutter før pause slo Isco til på nytt. Fra like utenfor sekstenmeterfeltet hamret han ballen i mål via stolpen. På nytt måtte Buffon innse at ballen snek seg forbi.

HERJET: Italias Marco Verratti fikk kjenne Iscos storspill på kroppen.

Jaktet redusering



Også Italia viste seg frem enkelte ganger, og både Antonio Candreva og Lorenzo Insigne fikk muligheten til å redusere for Italia knappe fem minutter ut i andre omgang.

Selv om italienerne forsøkte seg, handlet det aller meste om Isco lørdag kveld.

I tillegg til de to målene, vartet Real Madrid-stjernen opp med en rekke lekre detaljer i Spanias offensive spill.

Med litt over 20 minutter igjen av kampen slo Isco like gjerne tunnell på Marco Verratti. Beina til Paris Saint-Germain-stjernen stod vidåpne, og den spanske magikeren trillet ballen elegant gjennom.

- Også kjører han luke på Verratti! Snakk om å bli ydmyket, Marco Verratti, kommenterte Marti da han fikk se bildene av Iscos lekre detalj.

I det 77. minutt økte Chelseas Alvaro Morata ledelsen til 3-0 da han fikk et godt innlegg fra Sergio Ramos.

Toppkamp

Spania og Italia har skilt seg ut som de to klart sterkeste lagene i kvalifiseringsgruppen.

Det første møtet mellom de to endte 1-1, etter mål av Vitolo og Daniele De Rossi.

Før lørdagens kamp hadde begge 16 poeng, med fem seire og ett tap hver.

Med seieren mot Italia leder Spania nå gruppen med 19 poeng.