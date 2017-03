Italia vant mot Albania tross kampavbrudd

ANNONSE

Italia ledet 1-0 etter at Daniele De Rossi satte inn et straffespark i første omgang, kun minutter etter at albanske supportere hadde kastet bluss inn på banen for første gang.

Dommerne truet med å avbryte kampen, og gjorde alvor av trusselen i det 57. minutt da røykbomber og flere bluss kom fra Albania-seksjonen for andre gang.

Etter åtte minutter med stopp i spillet kom kampen i gang igjen. Etter 71 minutter stanget Ciro Immobile Italia opp i 2-0, noe som også ble sluttresultatet.

Italia er nummer to i gruppe G med 13 poeng. Det er samme poengsum som gruppeleder Spania, som hadde få problemer med å slå Israel fredag kveld.

Spania lekte seg til seier

David Silva ga Spania ledelsen med et hard avslutning mellom beina på keeper etter 13 minutter, før Vitolo økte ledelsen like før pause.

Chelsea-spissen Diego Costa steg til værs på en corner og stanget inn 3-0 seks minutter ut i den andre omgangen.

Lior Refealov banket inn 1-3 etter at de spanske forsvarerne ikke klarte å klarere et innlegg et kvarter før slutt, men seieren var aldri truet.

OPPGITT: Italias Daniele De Rossi smiler oppgitt mens kampen mellom Italia og Albania avbrytes.

Isco ga Spania 4-1-seier med en kontrollert avslutning fra høyre etter en kontring like før slutt.

Nestorovski-dobbel

Israel er nummer tre i gruppe G med ni poeng på fem kamper. Albania ligger på plassen bak med seks poeng.

Den siste kampen i gruppa fredag kveld endte med 3-0-seier til Makedonia mot gruppejumbo Liechtenstein.

Ilija Nestorovski scoret de to siste målene med kun fem minutters mellomrom i andre omgang, mens Boban Nikolov ga Makedonia ledelsen før pause.

