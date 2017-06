James Rodriguez vraket i finalen: - Tror han blir solgt

ANNONSE

JUVENTUS - REAL MADRID 1-4:

CARDIFF (Nettavisen): James Rodriguez er regnet som en av verdens ypperste fotballspillere, men i Real Madrid ser det nå ut til at den colombianske angriperen er veid, funnet for lett, og vist døren.

I lørdagens Champions League-finale mot Juventus var ikke Rodriguez en gang på benken og det bygger bare videre opp under spekulasjonene om at han kommer til å bli solgt i løpet av sommerens overgangsvindu.

- Tror han er ferdig



Flere medier hevdet allerede i forrige uke at 24-åringen hadde tatt sine farvel på Santiago Bernabeu og at han allerede nærmer seg en ny klubb. Manchester United og Chelsea blir nevnt som mulige kandidater.

Viasat-kommentator og La Liga-ekspert Petter Veland føler seg også trygg på at Rodriguez er ferdig i Real Madrid og forklarer det slik:

- Ja, det tror jeg. Når du blir byttet ut, er det vanlig at du applauderer til publikum mens du løper eller jogger ut, og det er sjelden spillerne bryr seg så mye om å applaudere til alle fire sidene på stadion, men da Rodriguez ble tatt av mot Sevilla var han veldig på og skulle applaudere til begge kortsider og begge langsider. Det tolkes som at Rodriguez er klar på at han skal dra fra Real Madrid, forteller Veland til Nettavisen.

- Vi fikk også et nytt hint nå nylig. Real Madrid hadde åpen mediedag og der var det tre mann som ikke stilte. De tre man tror forlater klubben i sommer, Fabio Coentrao, Pepe og James Rodriguez. Det slapp trolig å snakke med pressen slik at det ikke skulle bli spørsmål om overganger. Dette ble tolket som et tegn på at Madrid er i ferd med å selge Rodriguez.

VANT: Real Madrid vant Champions League for andre år på rad.

- Vil satse på Isco



Colombianeren ble hentet til Santiago Bernabeu etter et strålende VM i 2014, emn har slitt med å kapre en fast plass på stjernelaget.

Nå tror Veland at klubben har bestemt seg for å heller satse alt på Isco i den offensive midtbaneposisjonen, som de begge helst ønsker å spille i.

- Han og Isco har gått litt oppe på hverandre og holdt tilbake utviklingen til hverandre. Det kan sammenlignes med spissduellen mellom Karim Benzema og Gonzalo Higuain. Der følte de også at ingen av dem fikk en ordentlig mulighet til å bli et førstevalg. Den andre måtte også få spile og vise seg fram, og de gjorde det begge ganske bra, men med den roteringen fikk de aldri ut sitt fulle potensial. Benzema ble bedre da Higuain dro.

- Nå ser de ut til at de har valgt Isco foran James Rodriguez i løpet av denne sesongen og ser Iscos potensial som Real Madrid-spiller. Der er ingen tvil om at Rodriguez er en fantastisk spiller og det føles som han har fått en ekstra mulighet under Zinedine Zidane til å vise seg fram og starte på nytt, men den muligheten har han ikke tatt, sier Veland.

- Verdien synker



La Liga-eksperten påpeker også at spanjolene ønsker å få mest mulig igjen for 24-åringen og at det også er en grunn til å selge i sommer.

- Det er en totalvurdering. De mener Isco har mer å gi og de er ikke fornøyd med utviklingen til Rodriguez. Det kommer snart et punkt hvor markedsverdien hans begynner å synke, spesielt om han nå går inn i en tredje sesong uten å prestere, sier Petter Veland.

Som nevnt er det også ventet at midtstopperen Pepe forlater Real Madrid i sommer og heller ikke han var i troppen til Champions League-finalen.

Tre mann inn?



Veland ser videre tre potensielle signeringer for storklubben i sommer. Han tror Real Madrid fortsatt er interessert i å hente Manchester United-keeper David De Gea, og tror også Monaco vil motta en faks fra Madrid.

- Sånn som det står nå, i begynnelsen av juni, er det tre spillere som peker seg ut. David De Gea er én av dem, men jeg tror de fortsatt er litt usikre på om det skal kaset Keylor Navas. Det er en interesse der og jeg tror han sannsynligvis ender opp i Real Madrid på et eller annet tidspunkt, det er jeg rimelig sikker på, selv om det kanskje ikke skjer i sommer, sier han.

SENTRAL: Cristiano Ronaldo var sentral i Real Madrids seier over Juventus.

En annen på ønskelisten tror Veland er Kylian Mbappé. Den unge franskmannen har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen.

- Han er virkelig det store, brennhete. Jeg tror Real Madrid er veldig interessert av flere grunner. Du har Galactico-preget, at han har en voldsom markedsverdi. Jeg tror president Florentino Perez er veldig sugen på å ta tilbake førsteplassen i overgangsmarkedet etter at de mistet den til Manchester United med Paul Pogba-overgangen, en spiller begge klubber kjempet om, men han valgte England foran Spania, sier Veland.

- Det snakkes også om at Alvaro Morata skal være på vei ut, og da må klubben forsterke for å supplere Benzema og Ronaldo på topp.

Sistemann Veland trekker fram, er en forsvarspiller.

- Theo Hernandez, en back som er eid av Atletico Madrid. Han er nærmest klar og den vil nok bli bekreftete i løpet av kort tid.

