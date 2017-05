ANNONSE

Fotballmagasinet Kickers spillerbørs er den mest anerkjente for Bundesliga. Der får spillerne poeng på en skala fra 1 (best) til 6 i hver kamp.

For noen få uker siden lå Jarstein på annenplass bak Bayern Münchens Arjen Robben. Det skilte bare 4/100 poeng.

Men Jarstein har hatt det tungt i det siste. Både mot Werder Bremen (0–2) og Leipzig (1–4) fikk telemarkingen en stygg 5'er. I begge kampene gjorde skiensgutten en skikkelig brøler.

Det gjør at han nå står med et snitt på 2,77. Robben leder med 2,50. Jarstein er nummer elleve på poenglisten. Per Ciljan Skjelbred (3,32) er på delt 77.-plass.

Det gjenstår to serierunder i Bundesliga.

Rune Bratseth er tidenes beste norske Bundesliga-spiller. Han var en gigant for Werder Bremen i flere år, og oppnådde sterke 2,66 i snittkarakter i løpet av 1989-90-sesongen.

