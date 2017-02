Jarstein og Skjelbred hadde Bayern München i kne

ANNONSE

Vedad Ibisevic så ut til å sikre en stor triumf med sitt mål etter 21 minutter, men seks minutter på overtid dukket Robert Lewandowski opp og satte inn 1-1 etter en retur. Både Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte hele kampen for vertene.

– Vi spilte en god kamp. Jeg mener vi fortjente tre poeng. Vi var gode defensivt, men man vet at Bayern kan score helt til siste sekund. Det gjorde de i dag, sa Hertha-keeper Jarstein i et intervju med Bundesliga etter kampen.

Mindre pent tok Hertha-trener Pal Dardai poengtapet.

– De seks tilleggsminuttene må ha vært en Bayern-bonus- Beklager om noen blir fornærmet, men de signaliserte fem minutter, og etter fem minutter burde kampen vært over. Dette var ingen cupkamp hvor man spiller 120 minutter for å kåre en vinner, raste han.

Hertha-fansen tok det også tungt, og etter kampen hevdet Bayern-trener Carlo Ancelotti å ha blitt spyttet på. Han svarte ved å vise publikum fingeren.

Vondt og vidunderlig

Hertha Berlin er meget solide på eget gress i Berlin. Laget har kun ett tap på sine ti første hjemmekamper.

– Ett poeng mot Bayern er egentlig vidunderlig, men det gjør også litt vondt, sa nesten-matchvinner Ibisevic, som ikke ville gi dommeren skylden for at det ikke ble seier.

– Dommeren kan la kampen vare så lenge han ønsker, sa han.

Tre dager etter 5-1-seieren over Arsenal fikk Bayern det langt vanskeligere, men ble reddet av Lewandowski, som slo til etter at Arjen Robbens skudd ble blokkert.

– Det er alltid spesielt når man scorer i 96. minutt, sa den polske spissen etter sitt 24. mål for sesongen.

Resultatet gjør at Hertha Berlin ligger på sjetteplass med 34 poeng, mens Bayern München stadig topper med 50 poeng. Laget har åtte poeng ned til Leipzig på annenplass, som har en kamp mindre spilt.

Ingolstadt vant

Ørjan Nyland satt som vanlig på benken da hans Ingolstadt slo Eintracht Frankfurt 2–0 borte. Romain Bregerie satte inn 1-0 allerede før Frankfurts David Abraham fikk direkte rødt kort etter 34 minutter.

Hjemmelaget hadde muligheten til å utligne på straffespark etter 56 minutter, men Makoto Hasebe misset.

Pascal Gross la på til 2-0 etter 69 minutter før lagkamerat Matthew Leckie fikk rødt kort like før slutt.

Borussia Dortmund slo tilbake med 3-0-seier mot Wolfsburg etter 0-1-tapet mot Benfica i mesterligaen tirsdag.

Wolfsburgs Jeffrey Bruma satte ballen i eget nett etter 20 minutter før Lukasz Piszczek doblet til 2-0. Ousmane Dembélé avgjorde kampen da han satte inn 3-0 etter 59 minutter.

Dortmund ligger på tredjeplass i Bundesliga med 37 poeng, 12 poeng bak Bayern München.

I kveldskampen spilte Hamburg 2-2 hjemme mot Freiburg. Aaron Hunt og Michael Gregoritsch scoret for vertene, mens Maximilian Philipp og Vincenzo Grifo nettet for Freiburg. Hunt bommet på straffe på tampen for Hamburg. Hamburg har nå tre lag bak seg på tabellen.

