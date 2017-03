Jarstein tror Lagerbäck setter innsats høyere enn teknikk

ANNONSE

BERLIN (Nettavisen): Tirsdag klokka 16.00 annonserer Norges nye landslagstrener, Lars Lagerbäck, den første spillertroppen under hans ledelse til å bære det norske flagget på brystet.

Et av de store spørsmålene knyttet til uttaket, er hvem som tar opp arven som kaptein på landslaget etter at Per Ciljan Skjelbred valgte å gi seg på landslaget.

Rune Almenning Jarstein har vært fast inventar på landslaget de siste årene. Hertha Berlin-keeperen sier at han ikke ennå ikke har pratet med Lagerbäck, men han har fortsatt en oppfatning av hvilke spillertyper Lagerbäck er ute etter.

- Jeg tror han plukker ut spillere med høy innsats på banen, fremfor spillere med tekniske ferdigheter. Han er opptatt av spillere som jobber mye, sier Jarstein til Nettavisen.

- Stefan Johansen er en ledertype

Det har ennå ikke blitt annonsert hvem som skal bære kapteinsbindet på landslaget. Den rutinerte Hertha-keeperen har blitt nevnt som et alternativ til å bli den nye landslagskapteinen.

- Blir du den nye landslagskapteinen?

- Helt ærlig så har jeg ikke tenkt på det. Jeg er ikke så opptatt av hvem som blir det. Det viktigste er at alle jobber sammen.

- Hvem mener du bør bli landslagskaptein?

- Stefan Johansen er en ledertype, sier Jarstein om Fulham-spilleren som for tiden presterer godt i Championship. Johansen og hans Fulham ligger i skrivende stund på 7.-plass i Championship.

LAGKAMERATER: Per Ciljan Skjelbred (venstre) og Rune Almenning Jarstein (høyre) er lagkamerater i Hertha Berlin. Førstnevnte har trukket seg fra landslagsspill, mens Jarstein er blant kandidatene til å ta over som landslagskaptein.

Respekterer Skjelbreds avgjørelse

I Berlin-klubben er Jarstein lagkamerat med Norges tidligere landslagskaptein, Per Ciljan Skjebred. Skjelbred kunngjorde nylig at han ønsket å gi seg på landslaget. Jarstein forteller at han respekterer det valget.

Skjelbred spilte for landslaget i ti år og bar kapteinsbindet under Per-Mathias Høgmos ledelse. I tillegg til Skjelbred, har også Alexander Tettey valgt å takke for seg på landslaget.

- Det er kjedelig at han trakk seg. Han er en fin gutt som tok med mye positivt i gruppa, men jeg respekterer avgjørelsen hans, sier keeperen.

- Han manglet motivasjon til å spille for landslaget og da er det bra han er ærlig og sier det som det er. Det respekterer jeg, fortsetter Jarstein.

Drømmer om Champions League

For øyeblikket ligger Hertha Berlin på en 5.-plass i Bundesliga, kun tre poeng bak Borussia Dortmund på 3.-plass.

Hoffenhein kaprer 4.-plassen for øyeblikket og holder foreløpig på den siste Champions League-plassen. De ligger to poeng foran Jarstein og Skjelbreds Hertha.

Den norske keeperen klarer ikke å legge skjul på at det alltid har vært en drøm å spille i den gjeve turneringen.

- Akkurat nå tar vi en kamp av gangen, men alle har jo en drøm om å spille i Champions League. Vi ligger ikke langt bak de foran, men det er fortsatt flere lag bak oss som kan tette igjen, sier Jarstein.

PS! Lars Lagerbäck presenterer sin landslagstropp tirsdag 16.00.

