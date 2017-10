Jerv ser nærmere på rasismeanklager

Daglig leder i Jerv, Rune Jakobsen, sier klubben jobber med å innhente fakta etter at en tilskuer skal ha kommet med rasistiske tilrop mot Amahl Pellegrino.

I kjølvannet av Mjøndalens 1-0-seier i 1. divisjonskampen mot Jerv søndag gikk MIF-spillerne, anført av TV-duoen Mads Hansen og Christian Gauseth, for å feire seieren på firmabilen til Jerv-kaptein Glenn Andersen (Agder EL), som alltid står bak det ene målet som sponsor.

Dette ble angivelig gjort som følge av flere spøker mellom lagene.

En tilskuer reagerte på feiringen og skal ha ropt noe rasistisk til Mjøndalen-spiss Pellegrino, som ble matchvinner i 1.-divisjonsoppgjøret.

– Det er en idiot som kommer og roper ting han ikke bør, rett og slett, forklarte Christian Gauseth til NTB.

Forskjellige oppfatninger

Jervs daglige leder Rune Jakobsen opplyste til NTB etter søndagens kamp at klubben skulle se nærmere på saken mandag og innhente opplysninger fra begge parter.

– Vi jobber fortsatt med å innhente fakta, men partene har forskjellige oppfatninger av hva som skjedde. Ellers har jeg ingen kommentar utover det jeg sa i går, sier Jakobsen til NTB mandag.

Den daglige lederen presiserte etter søndagens kamp at Jerv har nulltoleranse for rasisme, og at ingen av de involverte Jerv-spillerne reagerte på spøken til MIF-spillerne med annet enn latter.

– Én idiot

Ingen ville gjengi nøyaktig hva som ble sagt til Pellegrino, men mens Mjøndalen-spillerne mente det dreide seg om rasisme, sa den aktuelle supporteren til Agderposten at han «overhodet ikke hadde sagt noe rasistisk.»

– Jeg er ikke interessert i å gjengi akkurat hva han sa, men du så kanskje på reaksjonen til Amahl at dette ikke er noe som hører hjemme. Dette er aldri greit. Det er en så uskyldig spøk, og artig spøk etter min mening, så det må det være rom for. Man kan ikke begynne å komme med rasistiske tilrop over sånt, sa Gauseth.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen sa til NTB at det var «én idiot», og at «de finnes overalt». Han tar avstand fra rasisme.

