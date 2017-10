Jesper Mathisen kjøpte oppussingsobjekt for 11 millioner

Punger ut for nytt familiehjem i Kristiansand sammen med friidrettskjæresten Trine Mjåland.

Det er Fædrelandsvennen som fredag melder at den tidligere eliteserieprofilen og samboer Mjåland sammen har kjøpt en ny familievilla på Gimlevang/Lund i Kristiansand.

Prisen er på solide 11 millioner til tross for at boligen beskrives som et oppussingsobjekt av avisen.

– Både Trine og jeg likte eiendommen veldig godt, og vi gleder oss veldig til å flytte til et område hvor vi har mye familie og venner. Selve huset bærer preg av at det ikke er gjort noe med det på lang tid, så nå gleder vi oss til å sette vårt preg på det. Hva vi skal gjøre har vi ikke bestemt oss for enda, men det er jo ting vi må få lagt en plan på de neste månedene, sier Mathisen til fvn.no.

Huset på fire etasjer er på rundt 400 kvadrat og eiendommen er på 2,5 måls tomt.

Dermed har Mathisen, som for snart to år siden fikk sønnen Svein, gode muligheter til å trene fotball utendørs med avkommet.

– Noen gartner blir jeg nok aldri, men plenen skal i alle fall være så pass bra at vi kan spille fotball der! Skulle det bli for ille så ringer jeg Ole Martin Årst. Han og Espen Hoff har jo startet med kunstgress, så det spørs om ikke det er den beste løsningen på sikt, sier Mathisen til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisen overtar paret huset i mars, og planlegger innflytting i løpet av sommeren.

