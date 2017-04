Jevtovic sentral da Rosenborg slo Molde

ANNONSE

ROSENBORG - MOLDE 2-1:

LERKENDAL (Nettavisen): Ingenting beskriver en norsk fotball-fest bedre enn Rosenborg mot Molde, fullt hus på Lerkendal og to tittel-kandidater med full pott etter to runder.

Etter 6-2 i målforskjell og to seiere til Rosenborg over Molde i 2016-sesongen var det et revansjelysten Molde som kom på besøk.

Med Ruben Gabrielsen, Moldes faste stopper, på venstreback var det klart at Ole Gunnar Solskjær hadde sine tanker om hvordan man skulle stoppe Rosenborgs fryktinngytende høyreside. Men d et hjalp lite.

Festspill

Allerede etter seks minutters spill chippet Pål Andre Helland en fremadstormende Vegar Eggen Hedenstad igjennom. Hans mottak ble forstyrret av en Molde-spiller, men ballen endte opp hos Rosenborgs nummer 26, Milan Jevtovic, som kontrollert sendte Lerkendal til himmels. Og trønderne hadde ingen planer om å stoppe der.

Bare to minutter senere var Jevtovic igjennom igjen. Alene med keeper Linde prøvde han å vippe ballen over, men Molde-keeperen fikk en fot på den. Dessverre for gjestene var Fredrik Midtsjø frempå returen og kunne, i en knallhard duell, heade ballen inn til 2-0.

Tok grep

Molde slo Kristiansund borte i Eliteseriens første utgave av «derby-lørdag». Og med en knepen seier hjemme mot Lillestrøm 2-1, etter scoring på overtid, sto altså dagens gjester med 6 poeng og 3-1 i målforskjell før kampen, likevel var klasseforskjellen tydelig på Lerkendal de første minuttene. Dermed tok Solskjær grep.

Han flyttet venstrekant Sander Svendsen inn som midtspiss og la om til 4-4-2. Om det var endringen som gjorde det vites ikke, men etter 20 minutter kriget Molde inn reduseringen på en dødball.

I duell med Nicklas Bendtner klarte Gregersen å styre ballen mot mål. Andre Hansen reddet i stolpen, men ballen traff Rosenborgs superspiss i ryggen og dermed var reduseringen et faktum og spenningen var tilbake.

Kampen roet seg betraktelig etter det og med litt stillingskrig, noen dødballer og lite finspill ble det litt vel rolig for Fredrik Aursnes. Med ballen i beina på egen 25-meter klarte han ikke bestemme seg og når spillere tar seg god tid i toppoppgjør blir de som regel straffet.

Midtsjø snappet ballen, førte inn i Moldes 16-meter og trillet ballen innbydende til Pål Andre Helland. Heldigvis for Aursnes og Molde slapp de med skrekken denne gangen da Linde gjorde en fin beinparade.

Nicklas Bendtner og dagens mest involverte, Fredrik Midtsjø, kombinerte fint etter 30 minutter, men sistnevntes rop om straffe ble ikke hørt av dommer Tom Harald Hagen. Heller ikke Pål Andre Hellands skudd, 10 minutter senere, ble noe av da Linde nok en gang stoppet Rosenborgs nummer 23. Dermed ble det ingen flere scoringer før pause.

SESONGENS FØRSTE TAP: Ole Gunnar Solskjær og Molde tapte.

Endring

Ole Gunnar Solskjær var tydelig ikke fornøyd med førsteomgangen og i pausen erstattet han høyreback Christoffer Remmer med den vrakede Björn Bergmann Sigurdarson.

Molde endret mye på laget underveis. Petter Strand opererte på sentral midtbane, venstre kant og høyre back i løpet av 90 minutter på Lerkendal.

Likevel så det ut til å gi Molde et nytt gir i starten av andreomgangen da Rosenborg fremsto som et eneste stort kaos. Likevel klarte ikke Solskjærs menn å overliste Hansen med sin start.

Og deres store sjanse kom ikke før snaue 60 minutter da kombinasjoner mellom Sander Svendsen og Eirik Hestad gjorde at sistnevnte kunne prikke inn Fredrik Brustad på bakerste. Den ballen headet han i stolpen.

Selv om Rosenborg styrte det meste av spill i andreomgang skapte de på sin side svært lite. De fleste forsøkene ble som regel avbrutt av unøyaktighet i siste pasning. Andreomgangen ble et eneste stort gjesp, selv om nerven hele tiden var til stede hele tiden.

Spesielt når Björn Bergmann Sigurdarson fikk gå opp upresset på overtid. Islendingen satt ballen over buret og et fullt hus på Lerkendal kunne puste lettet ut.

To tøffe

Etter dagens kamp er Rosenborg allerede ferdig med to av sesongens vanskeligste hjemmekamper. I første serierunde triumferte trønderne over Odd, deretter slo de Sandefjord på bortebane, før de nå slo Molde.

Lørdagens vertskap kan nå bryne seg på, på papiret, lettere motstand når turen går til Stavanger hvor Viking venter. Sistnevnte har massive økonomiske problemer og sportslig har det heller ikke startet veldig bra med to strake tap. Deretter venter et annet lag som har startet forferdelig, i Aalesund, på hjemmebane. Sunnmøringene har startet sesongen med 2-6 i målforskjell og ingen poeng.

Molde hadde før lørdagens kamp to strake seiere og skal etter kraftanstrengelsen i Trondheim ut i en ny andre påskedag. Der venter Ronny Deilas gull-jagende Vålerenga på Aker Stadion før det venter enda en mandagskamp for Ole Gunnar Solskjærs menn uken etter borte mot Haugesund. Med lørdagens resultat blir gjestene stående med seks poeng på tre kamper, mens vertene topper Eliteserien med ni poeng.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!