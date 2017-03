Jevtovic stjal showet da Bendtner debuterte med assist

ANNONSE

BRANN - ROSENBORG 0-2:

Bergen (Nettavisen): I vinter har det stort sett vært snakk om ett navn i norsk fotball, og 62 minutter ut i Mesterfinalen mellom Brann og Rosenborg, fikk Nicklas Bendtner sin Rosenborg-debut da han kom inn for Fredrik Midtsjø. Da hadde en annen nykommer allerede markert seg.

For Milan Jevtovic, som tilbrakte forrige sesong på lån i Bodø/Glimt, viste seg frem for Rosenborg. Etter 32 minutter dro han av Sivert Heltne Nilsen før han plasserte ballen fint via Jonas Grønner og forbi Piotr Leciejewski i Brann-målet og sendte Rosenborg opp i 1-0.

RBK tok kontrollen fra start

De første fem minuttene i kampen var preget av mye balltrilling fra RBK sin side. Brann presset høyt og tvang dermed RBK til å slå de lange ballene opp på Vilhjálmsson. Det var to tente lag som kom ut på banen og viste at de ikke så på dette som en siste treningskamp før Eliteserien starter til helgen.

Brann åpnet friskest av lagene og knallet til i duellene. Det førte til at Daniel Braaten fikk bruk for både fart og styrke etter seks minutter. Han la Hedenstad bak seg før han fra dødlinja slo 45 grader ut mot Barmen, som med innsiden av foten la den videre til Heltne Nilsen, som fikk skyte upresset fra 20 meter, men dessverre for Brann gikk ballen fem meter over mål.

Rosenborg ville være med på leken og umiddelbart etterpå skulle de få sin første sjanse. Ballen ble lempet langt opp på kassa til Vilhjálmsson, som tok ned kula og vippet den over Grønner og videre til Jevtovic, som klinte til fra 20 meter, men ballen gikk til side for Leciejewski.

Brann kom bedre med

Ett kvarter ut i omgangen fikk Brann frispark på midtbanen. Fredrik Haugen slo et godt innlegg som André Hansen i Rosenborg buret feilberegnet, og ballen falt ned til Heltne Nilsen, som satte ballen rett på Hansen, som reddet til corner. På påfølgende corner fant Haugen pannebrasken til Barmen, men headingen gikk på tvers av målet og utenfor.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

DEBUT: Nicklas Bendtner fikk sin debut i norsk fotball da han kom inn for Fredrik Midtsjø mot Brann.

Rett etterpå fikk Brann nok et frispark og det var nok en gang slått perfekt av Haugen. Han traff Acosta i feltet, som satte ballen i mål, men linjedommer vinket korrekt av for offside.

BLOGG: - Fotballsatsingen er et digitalt risikoprosjekt

Brann presset og presset, men det manglet litt på avslutningsevnene til spillerne. Det virket som at dødballer var der de skapte mest og 20 minutter ut i første omgang så slo Haugen inn. Ballen blir headet ut til Deyver Vega, som står alene på sekstenmeteren, men skuddet går i en RBK-spiller og ut til corner.

Etter en litt passiv start på omgangen skulle Rosenborg komme mer med. Hedenstad ville vise at han også kan slå gode dødballer. Han slår et nydelig frispark inn mot Vilhjalmsson som nesten fikk foten på ballen, men frisparket var slått såpass bra at Leciejewski måtte varte opp med en mesterlig redning for å holde buret rent.

Frisk Jevtovic

Etter en drøy halvtime tok Midtsjø med seg ballen på tvers av Brann-forsvaret innover i feltet, før han på nydelig vis flikket ballen videre til Jevtovic, som dro av en mann før han la ballen til rette og plasserte den sikkert via Jonas Grønner og til høyre for Leciejewski.

De siste minuttene før pause bar preg av mye kriging og sliting på midtbanen. Det toppet seg da Rolantson felte Mike Jensen, som var på full fart fremover. Jensen var tydelig forbanna og spillerne strømmet til. Det oppsto dytting og knuffing, og det hele endte med gult kort til Deyver Vega og Jakob Rasmussen.

Gjestene best etter pause

RBK startet den andre omgangen friskt og fosset mot Brann målet. Kun fem minutter etter pause slo Hedenstad en corner som Leciejewski ikke fikk kontroll på. Han slo ballen rett på hodet til Jevtovic, som headet utenfor fra fem meter.

Rett etterpå fikk Jevtovic en ny kjempesjanse. Rosenborg rullet fint opp på sin høyreside og over mot venstre, der la Midtsjø ballen til Jevtovic, som fra skrå vinkel satte ballen midt på Branns sisteskanse.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KJEMPET: Brann kjempet for utligning, men fikk i stedet 0-2 imot seg på overtid.

Et kvarter ut i omgangen bygget Brann opp et fint angrep. Jakob Orlov avsluttet i kroppen på en RBK-spiller og hele Brann Stadion ropte på straffe. Det så ut til at dommer Svein Oddvar Moen gjorde riktig i å ikke blåse straffe.

Amin Nouri kom inn som ett frisk pust for Brann ut i den andre omgangen. Han fosset fremover etter 71 minutter og spilte igjennom Torgeir Børven som tok med seg ballen mot Rosenborg-målet. Vinkelen ble litt skrå og ballen gikk langt over RBK-buret.

Siste halvdel av 2.omgang bærer preg av at Brann vil mye men ikke får det til. På overtid virket det som at luften hadde gått litt ut av Brann og Tore Reginiussen fikk lov til å stå helt alene bak i feltet hvor han satte ballen inn til 2-0 mellom bena på Piotr Leciejewski.

10 681 tilskuere hadde tatt turen til Brann Stadion og fikk se en ganske underholdende mesterfinale som Rosenborg vant til slutt komfortabelt 2-0.

Har du sett Neymars ville solomål for Brasil?