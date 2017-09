Johansen med scoring da Fulham vant

Stefan Johansens Fulham er på vei opp mot toppstriden i engelsk mesterskapsserie etter 2-1 borte over QPR fredag. Nordmannen scoret i London-derbyet.

Johansen spilte hele kampen og scoret etter 85 minutters spill. Målet hans kom på et skudd han sendte inn i nettet lavt.

I 1.-omgangen laget hjemmelagets midtstopper Jack Robinson selvmål. QPR reduserte så på overtid, men det var ikke nok selv om dommeren la til hele ni minutter.

QPR presset hardt uten å klare utligningen.

Det var Fulhams fjerde serieseier på elleve kamper denne sesongen.

For QPR fortsetter skuffelsen. De har bare sanket sammen 13 poeng så langt.

Johansen reiser snart fra England og slår seg sammen med landslaget for kampene mot San Marino (borte) og Nord-Irland (hjemme) første uka i oktober.

.@SkyBetChamp Man of the Match, @FulhamFC's Stefan Johansen

Scored 2nd goal, his 3rd in last 5 apps

4 chances created

53 touches

40 passes pic.twitter.com/nVqCyQwwCm