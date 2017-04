ANNONSE

NORWICH - FULHAM 1-3:

Stefan Johansen sendte Fulham i ledelsen mot Norwich allerede etter fem minutters spill. Den norske landslagskapteinen sendte ballen i mål fra langt fra et stykke utenfor sekstenmeterstreken. Ballen suste i mål nede i hjørnet, bak keeper John Ruddy.

Norwich øynet håp om å kjempe seg tilbake i kampen da Fulhams Chris Martin ble vist det røde kortet like før pause.

Det ble det aldri noe av. I stedet startet Fulham den andre omgangen med å få straffespark da Tomas Kalas ble lagt i bakken inne i Norwich sitt sekstenmeterfelt.

Tom Cairney sendte straffesparket i mål, og doblet dermed ledelsen for ti mann sterke Fulham.

Cameron Jerome stanget inn reduseringen for Norwich da et kvarter gjenstod av kampen. Fem minutter etter reduseringen ble Johansen byttet ut og erstattet av Ragnar Sigurdsson.

Like før slutt økte Floyd Ayité Fulhams ledelse til 3-1, noe som også ble sluttresultatet i oppgjøret. Seieren sørger for at London-lagets jakt på en plass blant de seks beste lagene i Championshipt fortsetter.

Norske Alexander Tettey startet kampen på Norwich' midtbane, men klarte ikke å hindre at hjemmelaget tapte mot Fulham.