Johansens Fulham mot playoff for Premier League

Det ene poenget berget etter alle solemerker opprykkskvalifisering for Fulham.

Opprykksjagende Fulham ligger foreløpig på den viktige 6.-plassen i mesterskapsserien, men snublet mot Brentford lørdag. Tom Cairney sendte vertene i føringen, men Nicholas Yennaris sørget for balanse i regnskapet. Flere scoringer ble det ikke i London. Stefan Johansen spilte hele kampen for vertene, men maktet ikke å bidra til full pott. Vardøværingen pådro seg gult kort på tampen.

Ett poeng var likevel det som skulle til for Fulham. Én runde før sesongslutt er Leeds på sjuendeplass tre poeng bak, men Fulham har 13 plussmål mer enn Elland Road-laget. Dermed kan Johansen og co. høyst trolig belage seg på spill om opprykk til Premier League.

Kvartett

Fulham møter enten Reading, Sheffield Wednesday eller Huddersfield i semifinalene. Foreløpig ligger Johansen og co. an til å møte Reading (tredjeplass), men kun ett poeng skiller sistnevnte fra Sheffield Wednesday (fjerde) og Huddersfield (femte) før siste runde.

Lørdag tapte Huddersfield 0-2 borte mot Birmingham, mens Reading slo Wigan 1-0. Sheffield Wednesday slo Ipswich 1-0 på bortebane.

Samtidig ble det klart at Wigan er klar for nedrykk. Blackburn, Nottingham Forest og Birmingham må kjempe med nebb og klør for å unngå den siste nedrykksplassen. Birmingham har 50 poeng før siste runde, mens Forest og Blackburn har 48. Sistnevnte har dårligst målforskjell. Tabelljumbo Rotherham er også klar for nedrykk, men det har vært klart lenge.

Målfest

Alexander Tettey er skadd og var ikke med da hans Norwich spilte 3-3 borte mot Leeds lørdag. Steven Naismith og Nelson Oliveira (2) sendte "kanarifuglene" opp i en trygg tremålsledelse, men vertene kom voldsomt tilbake. Chris Wood, Kyle Bartley og Pablo Hernández sørget for 1-3, 2-3 og 3-3, men det viktige fjerde målet kom ikke.

På tampen ble Naismith utvist for Norwich, men Leeds maktet likevel ikke å knipe tre poeng. Dermed synes det ikke å bli kamp om opprykk på Elland Road denne sesongen heller.

Norwich på åttendeplass er ute av kampen om spill i playoff.

Brighton kan sikre seieren i mesterskapsserien med tre poeng mot Bristol City senere lørdag.

Øvrige kamper lørdag: QPR – Nottingham Forest 2-0, Preston – Rotherham 1-1, Derby – Wolverhampton 3-1, Blackburn – Aston Villa 1-0, Barnsley – Burton 1-1.

