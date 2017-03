ANNONSE

John Arne Riise legger opp som fotballspiller. Det bekrefter han selv i en pressemelding fra arbeidsgiveren Bettsson onsdag morge

Dermed er en lang og suksessfull fotballkarriere over.

- Det føles uendelig godt å ha tatt en avgjørelse og jeg er takknemlig for at jeg kan velge selv når jeg vil slutte. Mange må gi seg som idrettsinvalid og jeg håper at alt er intakt når jeg starter mitt neste kapittel som sivilist, svarer rekordlandslagsmannen med 110 kamper med flagget på brystet, sier Riise om avgjørelsen.

- Fortsatt god nok



Riise innrømmer at han en lengre periode har tenkt på å gi seg med fotballen.

- I mitt hode så mener jeg enda at jeg er god nok til å spille på et høyt nivå, men det er bare slik jeg er laget. Er vel også normalt at man ikke liker å innrømme at det er over. Men jeg har følt det på kroppen en stund. Jeg har ikke den viljen eller det ønsket om å legge ned arbeidet som skal til for å spille på det høyeste nivået som jeg vil. Jeg vil ikke spille bare for å spille. Jeg har et vinnerhode og da skal jeg vite med meg selv at jeg kan gjøre jobben, der er jeg ikke nå, mentalt, svarer en ærlig Riise.

Riise er den spilleren i Norge med flest landskamper, 110, og han har også vunnet Champions League med Liverpool, og spilt for klubber som Monaco, Fulham, Roma og moderklubben Aalesund.

- Skal nyte livet



Riise legger ikke skjul på at han vil savne fotballen.

- Snu heller spørsmålet med hva kommer jeg ikke til å savne? All alenetid jeg har hatt opp igjennom årene. Familietilstelninger jeg har gått glipp av, bursdager og bryllup jeg har takket nei til. Det høres banalt ut, men det er mange ting man tar for gitt som er viktig for en persons identitet og selvfølelse. Det skal bli godt å slå rot og nyte livet utenfor banen.

- På en måte er jeg nå lettet over at jeg har tatt dette valget. Dette fordi jeg har forberedt meg på det og vært klar. Det kommer ikke som et sjokk for meg. Jeg kommer til å savne 95 % av det som har med å være en fotballspiller. Lagfølelsen mest. Være en del av et lag, krige sammen, jobbe sammen mot et mål. Garderoben, reisen til alle kamper, opplevelsene ved å møte nye med- og motspillere. Og ikke for å glemme fansen! De er viktigst oppi alt dette. De jeg alltid har spilt for. De som har pushet meg. Heldigvis vil jeg enda ha mulighet til å gi noe tilbake til dem, selv om jeg ikke spiller, forteller Riise.

Mange år i Liverpool



Riise ble ligamester med franske Monaco allerede i 2000 og var med å vinne den franske supercupen i den påfølgende sesongen.

I 2001 gikk han til Liverpool for 4,6 millioner pund. For Premier League-klubben fikk nordmannen 348 kamper og var med å vinne både Champions League i 2005 og FA-cupen i 2006.

Han spilte senere 99 kamper for Roma, før han returnerte til engelsk fotball og londonklubben Fulham. Etter det spilte Riise for APOEL på Kypros, Delhi Dynamos i India, Aalesund hjemme i Norge og avsluttet så karrieren med en ny klubb i India, nemlig Chennaiyin.

Riise har tidligere annonsert at han har startet med trenerutdanningen.

