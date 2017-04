Jonsson om RBKs overgangsvindu: - Har gått i samme fella

ANNONSE

RBK - ODD 3-0

LERKENDAL (Nettavisen): - Jeg pleier som regel å få rett. Rosenborg har gjort et «safe» vindu. Det kommer til å holde for å vinne serien, men ikke for å kvalifisere seg til CL, forklarer Jonsson til Nettavisen.

Rosenborg endte i fjor opp med å vinne «the double» og ble dermed historisk. De er det eneste norske laget som har vunnet serie og cup to år på rad. Likevel ble det en enorm skuffelse for norsk fotball, og trønderne selv, da de røyk ut av både Mesterliga-kvalifisering og kvalifisering til Europa League i sommermånedene.

Trygge valg

Fjorårs-signeringene besto av blant annet Christian Gytkjær, Elbasan Rashani og Alex Gersbach. Den gang mente også Jonsson at det var godt nok til å vinne serien, men ikke kvalifisere seg til Mesterligaen. Det fikk han rett i. Nå føler han at RBK har gjort denne samme feilen igjen.

- De har gjort trygge valg, men kjøpt få som hever laget. Samtidig som de har mistet noen gode også.

Rosenborg har før årets sesong hentet Vegar Eggen Hedenstad for å erstatte Jonas Svensson, Birger Meling for å konkurrere om venstreback-plassen. På den måten kan Skjelvik erstatte Eyjolfsson som midtstopper. De har styrket bredden på midtbanen med Marius Lundemo, samt hentet Rashani permanent og signert Jevtovic på lån. Og selvfølgelig signeringen hele fotball-Norge snakker om, Nicklas Bendtner.

- Hva synes du om den signeringen?

- Jeg synes Bendtner er en herlig karakter og Eliteserien trenger han. Jeg tror ikke de kvalifiserer seg til CL, men kanskje en Bendtner i form kan hjelpe. Jeg har mine tvil, forklarer Jonsson.

SKEPTISK: Joacim Jonsson tror ikke Rosenborg har vært flinke nok på overgangsmarkedet.

Signert for Europa

Rosenborgs hovedtrener, Kåre Ingebrigtsen, har derimot klokkertro på at signeringene kan hjelpe trønderne tilbake til det gjeveste selskap.

- Det er en sjanse, et mål. Den første han får setter han i mål. Det er det som har vært forskjellen på oss i Europa, forklarer han.



RBK røyk på grusomt vis i Mesterliga-kvalifiseringen i fjor sommer da APOEL satt inn tre mål på overtid på Kypros. Dermed ble trønderne sendt videre til Europa League-kvalifisering. Heller ikke der var de gode nok. De tapte 4-2 sammenlagt mot Austria Wien.

Med et lag som har vunnet serien og cupen to år på rad er det uttalte målet til trønderne selvforklarende. De skal ut i Europa.

- Sjansene vi fikk satt vi ikke i mål. Samtidig satt de andre sine sjanser. Så det er derfor vi henta han (Bendtner, red.anm), sier Ingebrigtsen.

Dobbel dekning

Rosenborg har vært såpass aktive på overgangsmarkedet at man reellt kan si det er konkurranse om alle plassene. Blant annet har de fått inn en ny ving i Milan Jevtovic. Serberen markerte seg umiddelbart med en praktscoring i debuten på Lerkendal.



- Milan har vært veldig god i hele oppkjøringa. Både mot Malmø og København spilte han gode kamper. Litt beskjeden til å være serber, så handler det om å være ubeskjeden slik han var på 3-0-scoringa, forklarer han om spilleren som er på lån til sommeren.



Og Ingebrigtsen er tydelig på at dobbel dekning trengs.



- Når vi bytter på laget gjør det ingenting med kvaliteten. Det er viktig i en lang sesong, sier han.

- Hvordan holder man alle fornøyde?



- Noen spiller litt her og andre i Sandefjord. Vi bytta fem mann fra Brann-kampen til Odd-kampen. Så det er nødvendig med rotasjon. Det er ikke helt sånn det var under Nils (Arne Eggen, red.anm) hvor man spilte samme 11`er fra februar til desember, sier «Brutter`n» med et lite glimt i øye.

3 POENG: Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen etter eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Odd på Lerkendal Stadion.

Første test for å se om Rosenborgs «rotasjonslag» holder stand blir mot nyopprykkede Sandefjord på onsdag. På Komplett Arena må Vestfold-laget heve seg etter å ha mistet poeng på overtid sist. Hvalfangerne ledet 0-1 på Åråsen mot Lillestrøm til det var spilt 87. minutter. Derifra og inn klarte Sandefjord å slippe inn to mål. Dermed håper nok SF at RBK ikke kommer med det sterkeste laget. Og kanskje får de en hjelpende hånd fra Ingebrigtsen etter hva han uttalte etter kampen mot Odd sist:



- Jeg tror det går bra (fysisk form, red.anm). Bendtner har trent tøft. Han er veldig forn øyd nå, med litt mat og drikke og søvn så blir det bra. Lars Bohinen ville ikke ha han nedover dit, så vi holder han hjemme.