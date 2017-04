Jonsson reagerer på lave tilskuertall: - Det er tragisk

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Kun 8706 tilskuere så Brann mot Strømsgodset, som var årets første seriekamp på Brann stadion. Det er det dårligste tilskuertallet på en åpningskamp i Eliteserien på Brann stadion siden 1989.

Mandag dukket 11.348 tilskuere opp for å følge 2. påskedagoppgjøret mellom Brann og Haugesund. En kamp vertene vant med 3-1.

Joacim Jonssonm tidligere sportssjef i Fredrikstad og ekspert på norsk fotball for Nettavisen, reagerer på de lave tilskuertallene.

- Det er tragisk å se, det er jo trist når det kommer så lite folk på kamp, det er jo enda verre med Vålerenga. Men når man har hatt en sesong som Brann hadde, også kommer det så få tilskuere på første kamp, det er dårlig, sier Jonsson til Nettavisen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen er på sin side ikke enig og tar det hele med knusende ro.

- Jeg synes det var kjempestemning mot Haugesund, i hvert fall, så jeg er ikke helt enig i det han sier. Jeg synes det var masse folk og kjempestemning, det er det hvert år, sier Nilsen til Nettavisen.

- Vi er strålende fornøyd vi som er her, og vi synes vi har den beste supportergjengen som finnes. Leverer vi sånne kamper som mot Haugesund så kommer det plutselig fler og fler. Det er bare sånn det er, vi må levere, sier Nilsen videre.

Verste på 18 år

Men tallene taler for seg selv.

I 1989 holdt Brann på å etablere seg i det som da het Toppdivisjonen. Brann, som var en middelhavsfarer, tok imot Tromsø til den første kampen for året på Brann stadion og det endte med 0-3-tap og kun 6954 tilskuere så kampen.

I år skulle man altså nærme seg denne bunnnoteringen.

Forrige sesong var det hele 11 495 som så åpningskampen, så slik sett er det en drastisk nedgang fra fjoråret.

Rådvill

I 2016 hadde Brann et snitt på 12.380 tilskuere, Vålerenga hadde et snitt på 9073 og Viking et snitt på 8813 tilskuere på hjemmebane.

Alle klubbene har vært under dette i år og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med det. Særlig i Bergen.

Brann tok sølv i fjor og stort mye mer enn det kunne man ikke be om i 2016-sesongen med tanke på at klubben rykket opp året før.

Daniel Braaten er rådvill og vet ikke hva mer man skal gjøre.

- Sølv var ikke dårlig, det, det var jo som gull for oss. Men vi får se da, vi må vel bare finne på et eller annet, sier Braaten til Nettavisen.

Og fortsetter.

- Vi skulle selvfølgelig hatt flere folk på tribunen, men da må vi jo bare levere litt mer på banen. Vi har tre mål i to hjemmekamper nå, så vi får håpe det kommer flere til neste match, mener Brann-profilen.

Været bør ikke være et problem

Torgeir Børven mener at den første kampen ikke kom på et veldig gunstig tidspunkt, og kan forstå at fansen uteble mot Godset.

- Når du får sesongåpning på hjemmebane på en torsdag og det er høljende regn så sier vel det sitt, men det spørs om det hadde blitt så mye mer en 10.000 uansett, sier han til Nettavisen.

Jonsson mener at Brann-fansen bør være vant til det dårlige været, og kjenne sin besøkelsestid uansett.

- De tok sølv i fjor, i tillegg hadde de en god kamp borte mot Tromsø i første serierunde. Nå vet vi jo at været var helt jævlig, men alle som bor i Bergen er vel vant til at været er helt jævlig, mener svensken.

Mangel på toppklubber

Jonsson trenger ikke å dvele lenge på hva som er problemet i norsk fotball

- Det handler om, og det har jeg sagt tidligere også, at de store lagene i de store byene må prestere og ligge i toppen. Da skaper man interesse og konkurransen øker, da vil det på sikt bli bedre, forklarer han.

BRANN HAR LVERT: Bergensklubben har totalt scoret seks mål på hjemmebane på to kamper denne sesongen.

Vi trenger ikke se lenger enn til hjemlandet til Jonsson, Sverige, før vi ser en drastisk opphøyning av tilskuere på tribunen.

Jonsson mener lagene i storbyene i Norge må opp på samme nivå som i Sverige. Han gir en oppfordring til Brann, Vålerenga og Viking.

- Vi ser jo det i Sverige i Malmø, Gøteborg og Stockholm, der er jo lagene gode og da blir det folk på tribunene også. Det er opp til Brann, Viking og Vålerenga, de må rett og slett begynne å levere attraktiv fotball og vinne kamper, da vil det med tid bli folk på tribunene, sier Jonsson.

Kravstore fans

Attraktiv fotball leverte kanskje ikke Brann i fjor, men som nyopprykket lag tok de sølv, noe som bør skape engasjement uansett.

I fjor var poengene viktigst og det mener kanskje mange burde holdt for Brann-fansen, men nå skrikes det ikke bare etter trepoengere, men også attraktiv fotball.

- Fansen vil vel ha mer underholdning og mer offensiv fotball, det føler jeg vi har vist i år, på de to hjemmekampene. Det er bare sånn det er, når du vinner er ikke det godt nok, da skal du spille fin fotball i tillegg. Det må vi jobbe med, men vi gjør så godt vi kan, sier Børven.

Nå har Brann altså levert i to hjemmekamper på rad. Med attraktiv og offensiv fotball står Brann med seks mål hjemme.

Da har Brann-fansen fått det de ba om, og vi får se om Brann stadion fyller seg mer opp 29. april da nevnte Viking kommer på besøk.

På tross av underholdende fotball i to hjemmekamper er ikke Daniel Braaten overrasket over at supporterne er kravstore - for kravstore.

- Ja, det er de nok. Sånn er det, det er Bergen er det ikke?, sier han.

