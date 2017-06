Jorge Mendes avviser involvering i skatteunndragelse

ANNONSE

Mendes, som ikke er anklaget for å ha gjort noe galt, viste seg i 45 minutter for en dommer i en rettssal i Madrid tirsdag som en del av etterforskningen for om det er grunnlag for å gå til retten med saken mot Falcao.

- Verken han eller hans ansatte har noen gang vært involvert i etableringen av bedriftsstrukturen for klientene og ikke gitt dem noen skatteråd, heter det i en uttalelse fra Mendes' byrå Gestifute.

I forrige måned anklaget en statsadvokat Falcao for å ha unndratt skatt i Spania verdt over 50 millioner kroner mellom 2012 og 2013.

Den påståtte ubetalte skatten var penger som den colombianske spilleren fikk fra bilderettigheter, ikke fra lønnen han ble betalt av daværende klubb Atlético Madrid.

Falcao spiller nå for Monaco i Frankrike.

(©NTB)

