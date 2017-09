Joshua King herjet med Aserbajdsjan: - I en helt egen klasse

Premier League-proffen storspilte da Norge tok tre poeng i VM-kvalifiseringen.

NORGE - ASERBAJDSJAN 2-0:

ULEVAAL STADION (Nettavisen): Norge leverte en meget solid kamp mot Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen fredag kveld og dominerte stort.

Joshua King var kampens store spiller og skaffet en straffe i første omgang, som han selv scoret på. Bournemouth-proffen var alt i alt meget frisk gjennom hele kampen og herjet tidvis med gjestene.

- Jeg føler jeg gjorde en god kamp, scorer på straffe og lager straffe, sier King etter kampen.

King ombestemte seg

Premier League-proffen røper at det fort kunne vært noen andre som tok straffesparket for Norge. King ble nemlig liggende i smerter etter å ha blitt stemplet i situasjonen som fikk dommeren til å blåse, og planen var å bli med ut for å få behandling.

- Da jeg lå på bakken var jeg usikker på om vi hadde fått straffe. Jeg så fysioen vår Thomas (Ødegaard) komme på banen, og jeg skulle egentlig være med ut. Men jeg spurte om det var straffe, og da de svarte ja spratt jeg opp, forteller King.

Seieren var Lars Lagerbäcks første som Norge-sjef. Spissen er glad for at den nå er i boks.

- Vi har ikke vunnet på en god stund, og det var deilig å vinne. Men vi har en veldig tøff oppgave på mandag, så vi kan ikke fly for høyt, sier King og snakker selvfølgelig om Tyskland-kampen.

BØRS: Slik spilte Norge mot Aserbajdsjan

- I en egen klasse



TVNorge-kommentator Kenneth Fredheim lot seg imponere av King.

- Han er i en helt egen klasse., sa Fredheim under en meget god norsk periode i andre omgang.

Ekspertkommentator Kjetil Rekdal var enig med makkeren.

- Det blir ikke vanskelig å plukke ut den beste spilleren utpå her i kveld, sa den tidligere landslagsspilleren om King.

Det var altså King som satte inn Norges første mål på straffespark, mens et selvmål av Aserbajdsjans Rashad Sadiqov sørget for 2-0.

OMBESTEMTE SEG: Her ligger Joshua King og vrir seg i smerter. Egentlig skulle han bli med ut av banen for å få behandling, men spissen hadde så lyst på scoring at han spratt opp og tok straffesparket selv.

Kaptein Stefan Johansen roser også King for prestasjonen.

- Jeg synes han var fantastisk, men jeg tror ikke Aserbajdsjan-stopperne synes det var så artig å spille mot han. Jeg synes han og Alex (Sørloth) fungerte bra i lag, sier Johansen.

- Det er to svære karer som motstanderne skal stå og bryte med, og med farta til Josh blir det tøft, sier Fulham-spilleren.

Resultatet betyr at Norge nå står med sju poeng i kvalifiseringsgruppe C og ligger med det som nummer fire. Det er likevel hele 14 poeng opp til gruppeleder Tyskland, som spilte 1-1 mot Tsjekkia fredag kveld.

- En etterlengtet seier og tre fine poeng. Vi var solide fra start til slutt, sier Sander Berge til Nettavisen etter kampen.

Irritert Moi

Også Moi Elyounoussi mener Norge vinner fortjent.

- Jeg synes vi gjorde en god kamp, og de skapte ikke så mye på oss med unntak av det vi ga dem. Det må vi prøve å luke bort før Tyskland-kampen. Aserbajdsjan var ikke gode nok til å straffe oss (for personlige feil), men det er selvfølgelig Tyskland, sier Moi til Nettavisen etter kampen.

- Du skaper selv to store sjanser uten å score?

- Mildt sagt! Jeg hadde mange, men i hvert fall to som var veldig store. Det er selvfølgelig noe som irriterer meg nå, men jeg er fornøyd med at vi vinner, sier han til Nettavisen.

STORSPILTE: Joshua King var kampens store spiller da Norge slo Aserbajdsjan hjemme på Ullevaal stadion.

Skapte mange sjanser



Norge kontrollerte kampen de første 45 minuttene og skapte de fleste sjansene som var ute på Ullevaal-matta. Allerede etter fem minutter kom Norge til en god mulighet.

Haitam Aleesami og Mohamed Elyounoussi kombinerte først, før sistnevnte brystet ned til Alexander Sørloth. Spissens avslutning ble imidlertid blokkert. Returen havnet hos Jonas Svensson, men nederlandproffen skjøt utenfor fra litt spiss vinkel.

I det 11. minutt var det Elyounoussi som kom til en brukbar skuddmulighet. Svensson og Joshua King rullet opp på høyresiden og Elyounoussi fikk ballen inne i boksen, men også han skjøt utenfor.

King var for øvrig meget frisk for Norge i første omgang og etter 14 minutter dro spissen seg nydelig fri ute på venstresiden, men skuddet fra rundt 18 meter gikk høyt over mål.

Det norske laget fortsatte med godt angrepsspill og like etter Kings skuddmulighet, ble det rullet opp på ny. Stefan Johansen la til slutt fint igjen til Elyounoussi, men heller ikke denne gangen traff Basel-spilleren kassa.

21 minutter var spilt da Norge snappet ballen fra Aserbajdsjan og King fikk ballen. Han slo opp mot Sørloth, som igjen la tilbake mot Mats Møller Dæhli, men sistnevnte fikk ikke avsluttet skikkelig.

King scoret på straffe



Etter en snau halvtime skulle det endelig lykkes for Lars Lagerbäcks menn. Igjen brøt Norge på midtbanen og King ble spilt fri.

På vei inn i feltet ble den norske Premier League-spilleren sparket i brystet av gjestenes Badavi Huseynov og dommer Daniel Stefanski pekte på krittmerket.

King tok selv straffen og satte den sikkert bak keeper Kamran Agayev.

Norge fortsatte å dominere kampen etter scoringen og gjestene skapte svært lite. Aserbajdsjan kom til en og annen avslutning, men det var aldri farlig foran Rune Jarstein i det norske målet.

Etter 35 minutter kom Elyounoussi til nok en god sjanse etter at Sørloth og Dæhli hadde kombinert fint i forkant. Denne gang traff Basel-proffen mål, men keeper reddet bra.

Få minutter senere hadde Norge frispark midt på gjestenes banehalvdel og ballen ble slått mot Sørloth på bakerste stolpe. Han tok ned ballen og så King ved bakre stolpe, men innlegget ble litt for høyt. Dermed sto det 1-0 etter 45 minutter, i en omgang der Norge var det klart beste laget.

Selvmål



Også etter hvilen skulle det meste handle om Norge, men Aserbajdsjan sendte i veien et lite skremmeskudd etter 52 minutter. Dimitrij Nazarov fyrte av fra rundt 17 meters hold og ballen snek seg like til siden for mål.

Like etter fikk Norge og Mohamed Elyounoussi en gigantsjanse. Haitam Aleesami gjorde en kjempejobb på venstresiden og slo presist inn mot Elyounoussi inne i boksen. Han dro seg fint fri, og klemte til, men ballen gikk like over mål. Der burde kantspilleren ha scoret.

Minutter senere satte Joshua King ballen i mål med en nydelig chip, men linjedommeren vinket korrekt av for offside og målet ble annullert.

Keeper Rune Jarstein hadde hatt lite å gjøre så langt i kampen og etter 56 minutter kunne det se ut som burvokteren var en smule stiv i beina. Etter et tilbakespill sendte Jarstein ballen rett i beina på en motspiller, men det norske forsvaret fikk med nød og neppe ryddet opp.

I stedet for at det ble 1-1 på Ullevaal gikk Norge i stedet opp i 2-0 like etter. Aleesami fikk ballen ute på venstre og hadde god tid da han prikket innlegget. Italia-proffen forsøkte nok å finne Sørloth inne i boksen, men Aserbajdsjans Rashad Sadiqov kastet ut en fot og satte ballen i eget mål.

Offside, igjen



Etter 2-0-scoringen skapte Norge også en svært stor mulighet ved Dæhli, som headet like utenfor, mens Aserbajdsjan også hadde en stor mulighet ved Javid Huseynov, da han skjøt like utenfor etter Dæhlis sjanse.

I det 79. minutt fikk Elyounoussi endelig ballen i mål, men igjen ble det korrekt avblåst for offside av dommerteamet.

De siste minuttene hadde Norge god kontroll på begivenhetene og kontrollerte inn tre meget velfortjente poeng.



