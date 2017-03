ANNONSE

Joshua King er nominert til prisen for månedens spiller i Premier League, etter å ha herjet i Bournemouth-drakta den siste tiden.

Det skriver Bournemouth på sine egne nettsider.

I 3-2-kampen mot West Ham for to uker scoret nordmannen hattrick, etter først å ha brent et straffespark for hjemmelaget, og fulgte opp med en assist i neste runde mot Swansea.

På sine åtte siste kamper har King nå åtte Premier League-scoringer, og kan altså belønnes med månedens spiller-tittelen på balløya.

Et panel bestående av eksperter som sir Alex Ferguson, Alan Shearer og Jamie Carragher er med på å avgjøre hvilken spiller som stikker av med prisen.

Også supportere kan være med å avgjøre: Stemmer som blir meldt inn på nettsiden premierleague.com vil være med og bestemme hvem som kåres til månedens spiller og månedens manager i Premier League.

Ved siden av King er også lagkamerat Artur Boruc, i tillegg til Romelu Lukaku (Everton), Nathan Redmond (Southampton), Mamadou Sakho (Crystal Palace) og Georginio Wijnaldum (Liverpool) nominert til månedens spiller.