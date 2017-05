Josimar-Lia: - Norge er et u-land i fotballstyrerommene

ANNONSE

GRENSEN (Moderne/Nettavisen): Fotballkjenner og redaktør for fotballmagasinet Josimar, Frode Lia, gjestet nylig fotballpodkasten Toppfotball. Der ble en lang rekke temaer diskutert, og et av disse temaene var tilstanden og utviklingen av norsk fotball.

Der var Lia knallhard da han tok for seg spillerlogistikken og klubbdriften som preger, og har preget mange norske klubber.

Partiet der Lia tar for seg spillerlogistikken i norsk fotball kan høres fra 1:09:30 i podkasten.

Speiding på fotballspillere, eller aller helst mangelen på speiding er noe som har blitt nevnt mye i forbindelse med norsk fotball. Ofte er det speiderstillingen som blir kuttet når klubber må spare penger i trange tider. Lia peker på at mange spillerkjøp som blir gjort kan karakteriseres som bingo.

- De aller fleste spillerne som har blitt hentet til Norge fra utlandet for å sikre den viktige europacup-plassen, blir hentet etter lovnader fra agenter, eller høydepunkter på DVD-er, forteller Lia.

Ifølge Lia preges spillerlogistikken i Norge av at man prøver seg frem, og at man da også ofte feiler i forsøkene.

Som en motsetning til spillerlogistikken i norsk fotball, trekker Lia frem den engelske toppklubben Chelsea. Chelsea har en driftsmodell der fotballtalenter blir hentet til klubben i ung alder, for så å bli lånt ut til andre klubber, og igjen senere solgt for profitt.

Lia trekker frem overgangsvinduet sommeren da Chelsea signerte stjernespissen Diego Costa. Selv om klubben signerte sommerens kanskje mest ettertraktede spiller, satt Chelsea likevel igjen med et overskudd etter at spillerlogistikken var gjennomført den sommeren.

- Det er ofte trenere som får skylden for norsk fotballs fall, men det er jo inne i styrerommene og blant direktørene at Norge er et u-land. Det finnes ikke dårligere fotballedere enn det vi historisk sett har hatt i Norge, slår Lia fast.

- Da snakker jeg om styrerommene og ikke nødvendigvis direktørene, legger han til.

