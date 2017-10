Jradi om trenerkonflikten: - Vi er ikke på talefot

Han herjer i Eliteserien, men spiller ikke for noe landslag. Uenigheter med Libanons landslagstrener gjør at Bassel Jradi (24) nå heller sikter mot å overbevise Åge Hareide og Danmark.

VIKING STADION (Nettavisen): – Jeg vil ikke gå i detalj, men det har skjedd noen ting mellom meg og den libanesiske landslagstreneren. Vi er ikke på talefot. Ting fungerer litt annerledes i Libanon enn vi er vant til i Skandinavia, sier Bassel Jradi til Nettavisen etter å ha senket Viking med sitt sjette seriemål søndag kveld.

Jradi er født og oppvokst i Danmark, men har libanesiske røtter. Dermed kan han velge hvilket landslag han vil spille for. Og foreløpig har han ikke klart å ta det valget.

Han understreker at han elsker begge land like mye. Det er det som gjør det så vanskelig.

Danmark størst – og vanskeligst

Samtidig vet han godt at Åge Hareides Danmark har størst sjanser for å hevde seg internasjonalt. Men veien inn til det danske landslaget er også mye, mye tøffere enn hos Libanon.

Jradi står med flere aldersbestemte kamper for Danmark, samt to vennskapskamper for Libanon. Han har valgt å takke nei til å spille tellende kamper for Libanon, i visshet om at det for alltid vil stenge døren for Danmark.

Nå er det uansett uaktuelt å spille for Libanon, så lenge den nåværende treneren sitter ved roret.

DANMARK OG LIBANON: Strømsgodsets Bassel Jradi kan velge mellom å spille for Danmark eller Libanon.

Skullerud skryter av Jradi

For to år siden uttalte Jradi at han ville vente med å velge landslag til han hadde fått sitt gjennombrudd på klubbnivå. Det har definitivt fått i Strømsgodset denne sesongen.

- Så hva tenker du nå, Jradi?

- Jeg stresser ikke med det. Jeg vil se hva som skjer med Libanon og jeg vil se om det kan bli realistisk med Danmark. Fokuset mitt har vært å få gjennombruddet på klubbnivå, og det har jeg fått nå, men det har tatt for lang tid. Jeg har følt jeg har vært god nok i tre-fire år, sier Jradi.

Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud har erfaring med landslagsfotball gjennom sin tid som trener for Norges U21-lag. Han synes det er vanskelig å svare på om Jradi en dag kan bli god nok for det danske landslaget.

- Det blir synsing, jeg kan ikke utvalget til Åge Hariede. Men jeg har null problem med å skryte masse av Bassel. Ikke bare har han tatt enorme steg fremover på banen. Han har også begynt å ta tak i det defensive, som er et område han må forbedre, sier Skullerud.

- Han må bli en fighter, en duellspiller, sammen med alt det andre han har. Men han er uten tvil en av de som krydrer laget vårt. Han leverer målpoeng og har hatt en fantastisk, stabil sesong, skryter Godset-sjefen.

MATCHVINNER: Bassel Jradi ble matchvinner mot Viking i søndagens oppgjør.

Ønsker seg til en større liga

Jradi selv er en person med mye selvtillit, og han mener han kunne tilført Danmark noe med sin kreativitet. Likevel er han realistisk, og innrømmer at han fortsatt er langt unna en dansk landslagstropp.

- Mike Jensen spiller i Eliteserien og er i Danmarks tropp, da har vel du også muligheter?

- Mike er en fantastisk spiller, og jeg vil ikke sammenligne oss. Vi er forskjellige typer. Men det jeg kan si, er at det betyr mye hvilken klubb man spiller for. Spiller man i Eliteserien må det liksom være Rosenborg, på samme måte som det må være Malmö FF om man spiller i Allsvenskan, svarer Jradi.

Det er altså liten tvil om at angrepsspilleren har ambisjoner om å komme seg til en større liga slik at drømmen om spill for Danmark også kan bli mer realistisk. Det er Strømsgodset klar over.

Jradi forteller at han har en avtale med Godset-leder Jostein Flo om at klubben skal være medgjørlige dersom rett klubb kommer på banen. Tor Ole Skullerud er sikker på at den dagen vil komme.

- Det har vært interesse for Bassel allerede, og den blir nok ikke mindre nå, med mål i de to siste kampene. Han er dedikert på at han skal ta steget ut, og det vil han også på et tidspunkt gjøre. Det gjelder bare å finne timingen og riktig arena. Hvor fort det skjer, er umulig å si, avslutter Godset-treneren.

Nettavisen har kontaktet Libanons fotballforbund, som ikke har besvart våre henvendelser

