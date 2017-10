Jørn Andersen vil ikke fortsette i Nord-Korea

Den norske fotballpersonligheten går mot en usikker trenerfremtid.

Overfor TV 2 røper han at trenerfremtiden trolig ligger et annet sted enn i den asiatiske republikken.

- Ettersom det blir tyngre og tyngre å jobbe her, er det små muligheter for jeg vil fortsette her, sier han til TV 2.

Fredrikstad-mannen ble ansatt i mai 2016 og har en kontrakt som går ut i mars 2018, men i intervjuet med TV 2 er det uklart når Andersen ønsker å slutte i jobben.

Han begrunner valget sitt slik:

- På grunn av den politiske situasjonen. På grunn av sanksjonene. På grunn av at landet blir mer og mer forlatt. Det merker vi også på alt vi foretar oss, sier han til TV 2.

Den politiske situasjonen i landet er som kjent svært spent.

USAs president Donald Trump har flere ganger omtalt Nord-Koreas leder Kim Jong-un som «rakettmannen». Kim har blant annet svart med å omtale Trump som en «sinnsforvirret, senil gamling».

Andersen understreker overfor kanalen at aldri tror det kommer til å bryte ut krig i landet.

Men likevel er han altså lite lysten på å fortsette i jobben.

