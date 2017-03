ANNONSE

B93 KØBENHAVN - FC KØBENHAVN 0-3:

Horten-gutten Julian Kristoffersen scoret det første målet da FC København vant 3-0 mot B93 København i den danske cupen onsdag.

FCK-trener Ståle Solbakken ga Kristoffersen en sjelden sjanse fra start, og 19-åringen takket for tilliten på beste måte.

- Ståle ringte meg på morningen i dag og sa at jeg skulle starte. Jeg har ladet opp i hele dag og tenkte at dette var en god mulighet til å vise meg fram. Jeg følte jeg tok godt vare på den, sier Kristoffersen til Nettavisen.

Horten-gutten, som signerte for FCK for et drøyt år siden, fikk et par gode sjanser til å tegne seg på scoringslisten i onsdagens kamp og lyktes da han ble assistert av landsmann Tom Høgli.

- Jeg fikk et innlegg fra Tom Høgli, som jeg headet inn på bakerste stolpe. Det var det første målet mitt i Parken, så det var veldig gøy, sier Kristoffersen.

I serien har det blitt lite spilletid for nordmannen foreløpig, men han er klar for å brette opp ermene på trening og ta de mulighetene han får.

- Vi er fire bra spisser, så det er hard konkurranse, men jeg prøver bare å jobbe bra på trening hver gang. Jeg må ta de sjansene jeg får og vise meg fram i kamper som denne.

Kasper Kusk scoret FCKs øvrige to mål i møtet med naboklubben. FC København er dermed videre til kvartfinale.

Kristoffersen trener fast med FC Københavns A-lag og spiller vanligvis kamper i reservelagsserien.