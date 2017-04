Juventus herjet med Barcelona-stjernene

ANNONSE

JUVENTUS - BARCELONA 3-0:

Paulo Dybala ga Juventus en perfekt start på kampen med to mål de første 20 minuttene. Det ble ikke bedre for Barcelona da Giorgio Chiellini stanget inn kveldens tredje Juventus-scoring ti minutter inn i den andre omgangen.

Les også: Borussia Dortmunds spillerbuss rammet av tre eksplosjoner

Barcelonas stjernegalleri presset til tider intenst mot hjemmelagets mål, men hverken Lionel Messi eller Andres Iniesta klarte å få satt ballen i mål, tross enorme muligheter.

Se video: Høydepunkter og målene fra oppgjøret:

- Det er ikke over ennå



Miralem Pjanic har fått en sentral plass i Juventus etter sommerens overgang fra rivalene Roma. Mot Barcelona stod bosnieren bak hjørnesparket som Chiellini etter hvert fikk stanget i mål.

- Vi er selvfølgelig veldig glade, men det er ikke over ennå. Vi vet hva de gjorde mot Paris Saint-Germain, og vi ønsker ikke å oppleve det, sier Pjanic til BT Sports.

Pjanic sikter til forrige Champions League-runde der Barcelona tapte 0-4 i det første oppgjøret mot PSG, for så å slå tilbake i et vanvittig overtidsdrama som til slutt sendte Barcelona videre i turneringen.

Pjanic ønsker å unngå å måtte lide samme skjebne som PSG.

- Vi får se i returkampen. Vi spilte bra i denne kampen, men vi må passe oss. Barcelona har strålende spillere, og vi må spille en lik kamp i returoppgjøret også, fortsetter han.

Enrique: - Vi var det beste laget i andre omgang



Barcelona-manager Luis Enrique var skuffet etter tapet. Den første omgangen satte Barcelona i en svært dårlig posisjon, men den spanske manageren er klar på hans lag var best i den andre omgangen.

- Vi spilte en veldig dårlig førsteomgang. I den andre omgangen var vi det beste laget, men vi slapp inn det tredje målet, sier Luis Enrique ifølge BBC.

Selv om Enrique mener hans eget lag spilte best i andreomgang, var det altså Giorgio Chiellini som klarte å score kampens tredje mål.

- På marerittkvelder som dette, har vi ikke den flaksen som trengs for å få oss tilbake i oppgjøret, sier Enrique videre.

Drømmestart

Paulo Dybala ga hjemmelaget en perfekt start på kampen da han satte ballen i mål allerede etter sju minutters spill. Den argentinske stjernen mottok ballen med ryggen mot Barcelona-målet, men vendte enkelt om og fikk sendt ballen i mål.

Ett mål var tydeligvis ikke nok for Dybala, for da kampen rundet 20 minutters spilletid, var han frempå igjen.

Mario Mandzukic sendte ballen til Dybala, som klinket ballen rett i mål, og doblet med det hjemmelagets ledelse.

2-0-målet kom like etter at Gianluigi Buffon hindret Andres Iniesta fra å utligne til 1-1 etter pent angrepsspill fra Barcelona.

Tok grep

I pausen tok Barcelona-manager Luis Enrique grep da han byttet ut Jeremy Mathieu for portugisiske Andre Gomes.

Om det var byttet eller Enriques velvalgte ord i pausen som var årsaken er usikkert, men det Barcelona-laget som tok fatt på den andre omgangen virket langt giftigere enn laget som slapp inn to mål i den første omgangen.

Få minutter inn i andre omgang var Lionel Messi nær å redusere for gjestene, men skuddet gikk like uten for Buffons mål.

Også Juventus viste at de fortsatt kunne spille angrepsfotball, og kun et svakt skudd fra Gonzalo Higuain hindret Juventus fra å øke ledelsen til 3-0.

SLET: Luis Suarez og de andre Barcelona-stjernene fikk det tøft mot Juventus og Mario Mandzukic.

Stanget inn 3-0



Derimot evnet Giorgio Chiellini å få satt ballen i mål få minutter etter Higuains sjanse. Den italienske forsvarskjempen var sterkest i feltet da Miralem Pjanic sendte et hjørnespark inn foran Barcelona-målet.

Chiellini klarte å rive seg løs fra Javier Mascherano, og fikk stanget inn Torino-lagets tredje mål for kvelden.

Storseieren betyr at Juventus har et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Barcelona. Det hadde dog også PSG da det franske storlaget vant 4-0 i oppgjøret i Paris. Da snudde Barcelona til seier i det som omtales som et av Champions League-historiens mest dramatiske oppgjør.

Om Juventus kommer til å lide samme skjebne, gjenstår å se.