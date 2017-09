Juventus-juvelen Dybala herjet i Derby della Mole

Paulo Dybala har hatt en strålende start på sesongen, og fortsatte storspillet i byderbyet mot Torino lørdag kveld.

JUVENTUS - TORINO 4-0:

Juventus ble på forhånd sett på som store favoritter i Derby della Molde lørdag kveld.

Massimilliano Allegris mannskap innfridde, og allerede etter et kvarters spill var Juventus i ledelsen mot Torino-rivalene.

Paulo Dybala (23) fyrte av et skudd fra like utenfor Torinos sekstenmeterfelt. Ballen snek seg forbi keeper Salvatore Sirigu, som måtte innse at hjemmelaget inntok ledelsen i oppgjøret.

Etter knappe 25 minutters spill ble det dramatisk da Danielle Baselli hoppet inn i ryggen til Miralem Pjanic. Baselli ble tildelt sitt andre gule kort for kvelden, etter at han pådro seg det første allerede etter ti minutters spill.

- Oi, oi! Den er stygg fra Baselli. Det er helt korrekt med et gult kort. Han går inn i duellen med altfor stor kraft, oppsummerte Viasat-kommentator Paul Thomas Clay da han fikk se Baselli dundre inn i Pjanic.

Utvisningen sørget for at Torinos muligheter for å slå tilbake i Torino-derbyet krympet ytterligere.

Økte ledelsen

Fem minutter før pause var hjemmelaget frempå igjen. Etter å ha etablert seg rundt Torinos sekstenmeterfelt, endte ballen til slutt hos Pjanic, og bosnieren banket inn Juventus sitt andre mål for kvelden.

I det 56. spilleminutt økte Juventus ledelsen ytterligere. Alex Sandro, backen som ble koblet til Chelsea gjennom hele sommerens overgangsvindu, stanget inn kveldens tredje mål for de hvite og svarte.

Sandro møtte et hjørnespark fra Miralem Pjanic, og fikk styrt ballen videre i mål på lekkert vis.

Medhi Benatia, Paulo Dybala, og Mario Mandzukic kom til enorme målsjanser, men Sirigu i Torino-målet gjorde det han kunne for å nekte Juventus flere mål. Heller ikke da Douglas Costa forsøkte seg på et skudd like før slutt, ble det nettsus. I stedet ble det en ny redning fra Sirigu, før ballen ble headet bort av Torino-forsvaret.

Da kampuret rundet 90 spilte minutter, fikk Juventus endelig satt inn kveldens fjerde mål. Da var det kanskje også passende at det var nettopp Dybala som avsluttet kveldens scoringsfest da han satte inn 4-0-målet. Målet var Dybalas tiende mål på seks seriekamper. Argentineren troner suverent på toppen av toppscorerstatistikken i Serie A så langt denne sesongen.

- En maktdemonstrasjon av Juventus, oppsummerte Viasat-Clay da dommer Piero Giacomelli blåste av kampen.

Rivalene vant

Seieren var nok kjærkommen for Allegri og Juventus, etter at både Roma og Napoli hadde vunnet sine kamper tidligere lørdag. Roma hadde god kontroll på Udinese, og vant 3-1, mens Napoli måtte slite seg til en 3-2-seier mot nyopprykkede SPAL.

Napolis seier sørger for at de lyseblå troner øverst på Serie A-tabellen med 18 av 18 mulige poeng så langt. Lagets positive målforskjell på hele 17 mål sørger for at Juventus holdes på plassen bak, da Torino-laget «kun» har en positiv målforskjell på 15 mål etter seks spilte kamper.

Inter, AC Milan og Lazio er også med i tetstriden, og spiller sine kamper søndag.

