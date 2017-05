Juventus-sjefen advarer før mulig drømmeuke

ANNONSE

Torino-klubben står med andre ord overfor svært begivenhetsrike dager. Tirsdag er det returkamp i mesterligaens semifinaler mot Monaco. Den første kampen endte 2-0 i favør Juventus, hvilket betyr at mannskapet til Massimiliano Allegri synes å ha minst én fot i finalen.

Enda mer rosenrød ser situasjonen ut i den hjemlige ligaen. Der har Juventus sju poengs luke til serietoer Roma når tre serierunder gjenstår å spille. Kommende lørdag møtes lagene til toppoppgjør.

Går Juventus seirende ut, er det sjette strake ligagullet et faktum. Selv med tap vil sjansene være gode for at Scudetto-trofeet til sjuende og sist havner i klubben i år igjen.

Samler energi

Juventus varmet opp til sesongens viktigste uke med å spille 1-1 mot Torino i ligaen lørdag. I den kampen sparte Allegri en rekke av sine aller største stjerner, vel vitende om at det kommer viktigere oppgaver denne uken.

– Nå må vi samle energi og fokusere på Monaco-kampen. Det er ikke gitt at vi går videre. Deretter venter Roma, sa Allegri etter lørdagens kamp.

De færreste tror imidlertid at Juventus roter bort 2-0-seieren fra første kamp. Motivasjonen bør være den aller beste. Skulle laget ta seg til finale, gjenstår kun ett hinder før veterankeeper Gianluigi Buffon eventuelt får sin etterlengtede mesterligatriumf på tampen av karrieren.

Hinderet heter etter alle solemerker Real Madrid. Den regjerende mesteren slo byrival Atletico 3-0 i det første semifinaleoppgjøret hjemme på Santiago Bernabéu sist uke, og lite tyder på at Cristiano Ronaldo og lagkameratene kaster bort forspranget på Vicente Calderon onsdag.

Håper på tidlig mål

I Monaco har man samtidig ingen planer om å gi Juventus en lett reise til finalen. Til tross for et vanskelig utgangspunkt har trener Leonardo Jardim gitt spillerne sine klar beskjed om mulighetene som ligger der.

– Vi må gå til kampen med stor selvtillit, selv om det blir vanskelig, sier han.

– Vi må spille fotball på den måten vi kan. Får vi et tidlig mål, kan det kanskje endre ting, tilføyer suksesstreneren.

Monaco er i likhet med Juventus på vei mot ligatriumf på hjemmebane.

Talentfabrikken i fyrstedømmet ved Middelhavets bredd har også bevist at laget kan score mål denne sesongen. Med én fulltreffer onsdag runder Jardims mannskap 150 scoringer i alle konkurranser. Det er formidabelt.

