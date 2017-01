Juventus søker advokathjelp etter mafiapåstander

ANNONSE

Juventus er rystet etter anklagene i en avis om at klubbens ledelse har kontakt med personer som kobles til italiensk mafia. Torino-klubben søker juridisk bistand.

I et forsøk på å beskytte klubbens «ære og integritet» har klubben tatt kontakt med advokater. Det var avisen Il Fatto Quotidiano, som utkommer i Roma der Juventus tradisjonelt er en lite populær klubb, påstandene ble presentert torsdag.

Det blir hevdet at Juventus-president Andrea Agnelli har vært i møter med ultrafanslederen Rocco Dominello, som nylig ble pågrepet for kontakt med italiensk mafia.

Avisen hevder at mafiagruppen Ndrangheta, som har tilhold i Calabria, har infiltrert supportermiljøer og dermed fått tilgang til Juventus-billetter på uærlig vis og følgelig tjent penger på billettsalg.

Dominello skal ha blitt satt i kontakt med Agnelli via en annen ultrasupporter. Italiensk politi har etterforsket en rekke Torino-bosatte familier for tilknytning til det søritalienske mafiasyndikatet.

SUSPEKT KONTAKT: Supportermiljøer rundt Juventus er ifølge påstander i en italiensk avis blitt infiltrert av mafiagruppen 'Ndrangheta.

Juventus avviser påstandene om mafiasamrøre på det sterkeste.

- I lys av spesifikke artikler publisert de siste dagene, har Juventus og president Andrea Agnelli gått til advokater for å ivareta ære og integritet, heter det i en melding fra Juventus.

Slår tilbake

Klubben slår knallhardt tilbake mot anklagene Roma-avisen har kommet med på trykk.

«Det bemerkes at statsadvokaten i Torino nylig avsluttet en gransking av visse familier som angivelig er knyttet til 'Ndrangheta, som skal ha vært belastet med kriminell atferd og forsøkt å infiltrere noen av aktivitetene i Juventus. Det ble også bemerket at ingen ansatte eller samarbeidspartnere er blitt undersøkt av straffedomstolen. Det bemerkes også at klubben alltid har samarbeidet ved å opptre med streng konfidensialitet for å sikre hemmelighold mens saken har vært etterforsket».

Juventus jakter sin sjette strake Serie A-tittel.

