Juventus snublet mot Atalanta

ANNONSE

ATALANTA - JUVENTUS 2-2:

Juventus snublet og fikk bare med seg 2-2 og ett poeng borte mot sensasjonslaget Atalanta i Bergamo fredag kveld.

Atalanta, som ledes av Gian Piero Gasperini har overrasket alle denne sesongen og ligger plassert på femteplass i Serie A, foran lag som AC Milan og Inter.

Andrea Conti ga hjemmelaget ledelsen, før et selvmål og sen scoring fra Dani Alves snudde kampen for Juventus.

På tampen utlignet imidlertid sveitseren Remo Freuler og sørget for vill jubel på Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

- Vi utlignet i det 90. minutt, og det var et viktig poeng med tanke på spill i Europa, spesielt når det skjer mot Juventus. Vi ligger på femteplass i øyeblikket, og hvis vi ikke tråkker feil i de siste kampene, forlater vi ikke denne posisjonen, sa Freuler til Premium Sport.

UTLIGNING: Her krangler Remo Freuler inn 2-2, uten at Andrea Barzagli, Gianluigi Buffon eller Leonardo Bonucci klarer å hindre det.

Juve slo tilbake

Like før pause sendte Andrea Conti hjemmepublikummet til himmels da han satte inn 1-0 bak en forfjamset Gianluigi Buffon.

Giorgio Chiellini hindret først Jasmin Kurtic i å avslutte inne i sekstenmeteren, men ballen havnet hos Alejandro Gomez, som fant lagkamerat Conti på bakre stolpe. Fra kort hold bredsidet 23-åringen inn ledermålet.

Fem minutter ut i den andre omgangen kom svaret fra serielederen. Miralem Pjanic svingte ballen inn på et frispark fra høyre, og Leonardo Bonucci presset Leonardo Spinazzola til å heade ballen i eget mål.

Drama

Etter en times spill oppsto en kontroversiell situasjon på Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Alex Sandro slo ballen inn i feltet, og Atalanta-forsvareren Rafael Toloi var oppe med armen og bokset ballen videre til Mario Mandzukic.

Dommeren dømte først straffe, men ombestemte seg og dømte offside da assistentdommeren var oppe med flagget mot Mandzukic.

SKJØNTE LITE: Paulo Dybala og Mario Mandzukic skjønte lite da dommeren ombestemte seg og dømte offside i stedet for straffe.

Juventus skulle likevel få sitt ledermål med åtte minutter igjen å spille. Miralem Pjanic fininnstilte siktet og fant Dani Alves, som stupheadet inn 1-2 på bakre stolpe.

Da trodde alle at det var over og ut, men i det 89. minutt kriget Remo Freuler inn 2-2 etter uvanlig svakt forsvarsspill fra Juventus.

Juventus regnes sammen med Real Madrid som favoritter til å vinne Champions League denne sesongen. Laget fra Torino møter Monaco i semifinalen, mens Real Madrid møter Atletico Madrid.

1-2: Dani Alves trodde nok han skulle bli matchvinner da han headet inn 1-2 for Juventus med åtte minutter igjen å spille. Atalanta utlignet imidlertid til 2-2.

I ligaen ser laget ut til å ha god kontroll på tittelen. Byderbyet mot Torino, som skjer mellom de to kampene mot Monaco, og bortekampen mot fremste Scudetto-utfordrer AS Roma ser på papiret ut til å være de to kampene som kan sørge for spenning helt inn i Serie A.

AS Roma vil med seier i byderbyet mot Lazio søndag ligge seks poeng bak «den gamle dame».