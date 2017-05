Juventus-stopper grovt hetset på direkten

ANNONSE

Juventus-stopperen Mehdi Benatia ble utsatt for grov hets da han ble intervjuet av den italienske TV-kanalen Rai denne helgen.

Det var etter lørdagens byderby mot Torino at den uheldige hendelsen oppstod.

Grov hets

Da den utlånte Bayern-stopperen ble intervjuet av et studio-panel, hørte han ifølge italienske medier noen si «Hva er det du sier, din møkka-marokkaner?».

Den tidligere Roma-stopperen stoppet umiddelbart opp og utbrøt:

- Hvem sa det? Jeg hørte noen snakke i bakgrunnen. Noen fornærmet meg.

Studioverten hos Rai forsøkte deretter å redde situasjonen.

- Vi har tekniske problemer. Kanskje det kom fra stadion. Det var ikke vi som fornærmet deg, Benatia, sa hun.

Etterforsker hendelsen

Uttalelsen var ikke hørbar for TV-seerne, men Rai har samtidig som de beklager hendelsen, nektet for at det var en av deres ansatte som kom med hetsen.

TV-kanalen skriver i en pressemelding at de vil fortsette etterforskingen for å komme til bunns i hva som skjedde.

Juventus ser alvorlig på hendelsen og skriver i en pressemelding at klubben håper at Rais etterforsking av saken fortsetter og at TV-kanalen ikke tyr til bortforklaringer.

- En rekke uformelle kommentarer, inkludert i sosiale medier, antyder at stemmen kom fra Juventus' egen produksjon på Juventus Stadium. De påstandene er faktuelt utrolig og teknisk umulig, med tanke på at audio-linjen går direkte fra Rais hovedkvarter i Milano og inn i ørepluggen han brukte, skriver klubben i pressemeldingen.

Hendelsen skjer en uke etter at Pescara-spiller Sulley Muntari forlot banen i protest etter å ha vært mottaker for rasistisk hets i bortemøtet med Cagliari på Sardinia.