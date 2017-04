Juventus viste muskler mot Barcelona: - Imponerende

ANNONSE

BARCELONA - JUVENTUS 0-0 (0-3 sammenlagt):

Den spanske storklubben er ute av Champions League etter å ha spilt 0-0 hjemme mot Juventus som dermed vant kvartfinalen 3-0 sammenlagt.

Barcelona-stjernene hadde håpet å slå tilbake, slik de gjorde mot PSG tidligere i turneringen da de lå under 4-0 etter det første oppgjøret, men mot «den gamle dame» skulle det bli for tøft for Lionel Messi og de andre profilene.

Hjemmelaget skapte flere muligheter, men klarte aldri å sette ballen i mål bak Gianluigi Buffon.

Det imponerte blant andre Viasats La Liga-ekspert, Petter Veland.

- Juventus imponerende kompakte og stødige bakover, meldte Veland på Twitter underveis i oppgjøret.

Fornøyd Bonucci

Blant dem som imponerte var Juventus-forsvarer Leonardo Bonucci. Han fikk se Neymar gå gråtende av banen etter 90 minutter.

- Vi visste at Barcelona var villige til å ofre alt i kveld, men vi stengte alle rom, sier Bonucci, ifølge BBC.

- Det å score tre mål i den første kampen og ikke slippe inn mål på Camp Nou viser at vi er et stort lag og en flott gruppe. Nå må vi gjennom en nytt tøft steg for å nå finalen i Cardiff, sier italieneren.

Stanget

For ikke overraskende, forsvarte de italienske gjestene seg svært godt gjennom 90 minutter på Camp Nou.

Det så ut til å frustrere hjemmelaget som slet med å bryte gjennom Juventus-forsvaret.

Barcelona kom riktignok til noen muligheter, men tok ikke vare på sjansene de skapte.

Etter 18 minutter skapte Messi kampen første store sjanse da han mottok ballen inne i Juves sekstenmeter. Fra cirka 10 meter fikk argentineren avsluttet med venstrefoten, men skuddet gikk en liten meter til side for mål.

Barcelona fortsatte å presse på utover omgangen, men var ikke presise nok da det gjaldt som mest.

Cirka 30 minutter ut i kampen kom Messi seg fri igjen og avsluttet på mål. Buffon måtte gi retur på skuddet og Barca-angriperen fikk avslutte på ny, men denne gangen skjøt han i nettveggen.

Ved pause stod det fortsatt 0-0.

Sjanser til begge lag

Etter hvilen var det Juventus som skapte omgangens første store mulighet da Gonzalo Higuain spilte en god pasning til Juan Cuadrado. Sistnevnte kom til avslutning, men måtte se ballen gå like til side for stolpen.

55 minutter ut i kampen var det Barcelona som var nære med å ta ledelsen da Messi kom til en ny avslutning. Superstjernen forsøkte seg med et skudd fra like utenfor sekstenmeteren, men ballen gikk via en Juventus-spiller og utenfor.

Ti minutter senere fikk Messi muligheten igjen da Buffon en sjelden gang tabbet seg ut og glapp ballen på en corner. Ballen endte til slutt hos Messi som ikke klarte å sette ballen under tverrliggeren.

Barcelona presset gjestene utover omgangen, men akkurat som før pause, forsvarte Juventus-spillerne seg strålende og stod imot det Barca hadde å komme med.

Derfor kunne de til slutt juble for 3-0-seier sammenlagt og avansement til semifinalen i Champions League.

Semifinalene i Champions League trekkes fredag klokken 12.00.