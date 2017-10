Kamara mener han burde vært på landslaget

Etter to sesonger med 34 mål lurer Ola Kamara (28) på hvorfor han ikke har fått sjansen til å spille for det norske landslaget.

– Nå har jeg hatt to strake sesonger som er bedre enn de fleste norske spillere, bortsett fra Joshua King. Jeg har vist god scoringsform over to med 34 mål. Jeg burde vært på landslaget, sier Columbus Crew-spilleren til VG.

Han understreker at han vet trenere ofte velger spillere som passer deres spillestil, og at han håper Lars Lagerbäck har fått med seg noen av kampene. Kamara har ikke spilt for Norge siden 2014.

– Prestasjonene mine er god nok. Ligaen er god nok. Men jeg så landskampen mot Nord-Irland. Det er helt klart ikke den ballbesittende fotballen vi spiller i Columbus Crew. Jeg vet ikke om Lagerbäck mener jeg ikke passer inn der, sier Kamara.

Han sier til VG at han trives i MLS, og ifølge avisen er han i dialog med klubben om en ny kontrakt. De vil beholde den tidligere Stabæk- og Molde-spissen i ytterligere to år. Klubben skal etter det avisen erfarer være forberedte på å justere opp betingelsene.

