Scoret sitt 14. mål for sesongen.

Ola Kamara noterte seg for sitt 14. seriemål for sesongen da hans Columbus Crew vant 2-1 mot Dallas i Major League Soccer (MLS) natt til søndag norsk tid.

Kamara åpnet scoringene fem minutter ut i andre omgang da han avsluttet et fint angrep bygd opp av Federico Higuaín og Hector Jimenez. Lagkamerat Jonathan Mensah sikret seier da han scoret sitt første MLS-mål etter 71 minutter. Han headet inn et frispark fra Higuaín.

Kamara har overbevist i MLS siden overgangen fra Austria Wien i 2016. Scoringen mot Dallas var hans 14. for året og 30. siden ankomsten i USA. Kun David Villa, Bradley Wright-Phillips og Ignacio Piatti har scoret flere. Kamara er oppe på samme antall scoringer som Sebastian Giovinco på topp fem-listen over målscorere de siste to sesongene.

27-åringen blir likevel forbigått av Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck. Spissen har sju landskamper, men har ikke vært i landslagstroppen siden mars 2014.

(©NTB)

Har du sett denne?