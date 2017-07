Kamara scoret to for Columbus Crew

Nordmannen har kommet opp i tosifret antall ligamål.

Ola Kamara gjorde begge målene for Columbus Crew i 2-2-kampen borte mot Real Salt Lake i MLS-fotballen.

27-åringen tok gjestene i føringen da han hamret ballen i nettaket etter 15 minutter. Stillingen holdt seg helt til Joao Plata utlignet fra straffemerket fem minutter ut i annen omgang.

Kort tid senere kontret Real Salt Lake inn 2-1. Fra høyre sendte Jefferson Savarino ballen i lengste hjørne.

Etter at begge lag hadde hvert sitt treff i aluminiumen, kunne Kamara enkelt gjøre 2-2 på en ball som akkurat hadde vært i tverrliggeren.

Nordmannen står med elleve scoringer i MLS hittil denne sesongen.

Gritty point on the road. Proud of the boys. Happy too score double digits ⚽️🥅 in MLS second year in a row🙏🏽 #CrewSC