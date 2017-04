Kamer Qaka tar på seg skylden for Kristiansunds tap i serieåpningen

ANNONSE

KRISTIANSUND (Nettavisen): Kristiansund måtte tåle tap i årets første eliteseriekamp. Fredrik Brustad scoret kampens eneste mål da det nyopprykkete laget tapte 0-1 for erkerivalen.

En av Kristiansunds mest toneangivende var Kamer Qaka. Likevel er det én situasjon som virkelig gnaget på 21-åringen fra Brandbu. Det var nemlig han som mistet ballen til Björn Bergmann Sigurdarson, som fant Brustad inne i boksen.

- Jeg prøver å vende vekk spissen som kommer der, men han leser det og snapper opp ballen og de scorer. Dette er min feil, jeg tar på meg skylda. Vi taper på grunn av den scoringa, sier Qaka til Nettavisen.

Straffe

Det var flere som noterte seg Qaka, og spesielt i den første omgangen dikterte han alt for hjemmelaget. Men til tross for lovord, og utnevnelse til banens beste på Kristiansund Stadion, så er det den ene situasjon som stikker seg frem.

- Jeg bryr meg ikke om min egen prestasjon. Vi taper. Dersom vi vinner så er jeg glad, men så lenge kan folk gjerne synes jeg spilte godt, men det betyr ikke noe når vi taper, sier Qaka.

Likevel var det flere som ville ha straffe da Kristiansunds nummer 22 ble lagt i bakken like før slutt. Selv er han veldig klar på hvordan han så situasjonen ute på banen.

- Jeg skulle hatt straffe, hundre prosent. Jeg har sett reprisene på det. Han hindrer meg, jeg får hånda hans mellom beina og det hindrer meg i å fortsette løpet mitt, sier Qaka.

Dommer Tom Harald Hagen vinket spillet videre, og for KBK og Qakas del rant det hele ut i sanden. Selv om straffesituasjonen stikker seg frem, kommer ikke Qaka unna at han nå går en søvnløs natt i møte.

- Jeg føler jo at ting går bra der ute, men det ødelegges av den situasjonen der. Dette kommer ikke til å plage meg i lang tid, det er jo først og fremst surt i dag. Jeg kommer nok ikke til å sove i natt, men i morgen er dette glemt.

HUNDRE PROSENT: Kamer Qaka er helt klar på at han skulle blitt tildelt et straffespark mot Molde.

Press

Midtbaneeleganten har vært et hett tema inn mot denne sesongen, og viste tidvis kvalitetene som bor i han, med både lekre vendinger og nydelige pasninger.

- Jeg føler jo at det er enkelt for meg der ute, de får jo ikke tak i meg når jeg har ballen. Jeg har jo lyst til å vise meg frem, sier Qaka, som også mener at det er summen av laget som i dag virkelig gir Molde kamp til døra.

Han har tidligere uttalt at han ser på seg selv både som en potensiell landslagsspiller, og har også uttalt at han ser for seg en tilværelse utenlands innen kort tid. Hemmeligheten bak disse uttalelsene røper han gjerne.

- Jeg liker press. Jeg blir ikke nervøs før kamper, og føler egentlig ingenting. Hvis jeg snakker, og får folk til å legge press på meg, så spiller jeg alltid bedre, sier unggutten etter kampen.

Og etter å ha blitt kåret til OBOS-ligaens beste spiller under 2016-sesongen har han nå satt kravene enda høyere til seg selv.

- Jeg liker å sette meg høye mål, men jeg mener at med mine ferdigheter så burde jeg klare å bli årets spiller dette året også. Om jeg ikke klarer det, så har jeg gjort noe feil, sier Qaka.