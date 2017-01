Kampfiksingssaken på vei inn i neste fase

ANNONSE

Det opplyser aktor Asbjørg Lykkjen.

- Alle de tiltalte har forklart seg. Vi nærmer oss avslutningen på bevisførselen, og i neste uke blir det prosedyrer, sier Lykkjen til NTB.

- Har det vært noen endringer i forklaringene i ankesaken så langt, sammenlignet med forklaringene i forrige runde?

- Ingen veldig store ting, men det har vært noen justeringer fra enkelte vitner og de tiltalte. De prøver å "samkjøre" enkelte ting, svarer Lykkjen.

Fengslet

I ankesaken har det kommet fram at den eldste bakmannen i saken sitter fengslet i Sverige.

- Han soner en dom for noen tilsvarende forhold i Sverige, sier Lykkjen.

- Vil det påvirke utfallet for hans del, tror du?

- Dette belyses i vår sak. Det sier noe om vedkommendes "modus" at han soner for nøyaktig det samme i Sverige som det han er tiltalt for her, sier hun.

Spekulerer ikke

Lykkjen ønsker ikke å spekulere i utfallet av saken.

- Det er umulig å si hva utfallet blir nå. Det skal lagmannsretten vurdere, sier Lykkjen.

Saken er berammet til 3. februar.

- Jeg tror ikke vi blir ferdig før det, opplyser aktor.

Kampfiksingssaken i norsk fotball går tilbake til juli 2012. 3. januar i år startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

(©NTB)