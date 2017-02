Kane-hat trick sendte Tottenham til kvartfinale i FA-cupen

ANNONSE

FULHAM - TOTTENHAM 0-3:

For hjemmelaget, med Stefan Johansen fra start, fikk kjørt seg på eget gress mot et aggressivt Tottenham-lag.

De første 45 minuttene handlet kun om bortelaget, som spilte seg til sjanse på sjanse. Likevel var det kun ett mål av Harry Kane etter 16 minutter som skilte lagene før sidebytte, dermed var vertene noenlunde med i kampen.

- Tottenham har rundspilt Fulham i den første omgangen, oppsummerte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da lagene gikk til pause.

Seks minutter ut i andreomgang dunket Kane inn sitt andre mål i oppgjøret, og sørget med det for å trygge avansementet for Premier League-klubben. Nå venter kvartfinale i FA-cupen for Mauricio Pochettinos mannskap.

- Det er stor idrett det Harry Kane varter opp med i dag, utbrøt TV 2-kommentatoren i det angrepsspilleren dunket inn sitt tredje mål og fikk loggført et hat trick i FA-cupen.

Hovedpersonen selv var godt fornøyd etter oppgjøret.

- Vi spilte veldig bra og burde nok hatt flere mål. Jeg trodde manageren skulle ta meg av tidligere, men heldigvis rakk jeg å score det tredje, forteller Kane ifølge BBC.

GOD KAMP: Tottenham-manager Mauricio Pochettino hadde god grunn til å takke Harry Kane for kampen da han ble byttet ut kvarteret før slutt.

London-derby

Det var duket for London-derby på Craven Cottage da Championship-klubben tok imot Tottenham i åttendelsfinalen i FA-cupen.

Gjestene hadde statistikken på sin side i turneringen, for fem av de siste seks FA-cupoppgjørene mellom de to lagene har endt med avansement for «Spurs». Fulham kunne imidlertid ta med seg at de stakk av med seieren forrige oppgjør, i 2011, da de utklasset Tottenham 4-0.

Den prestasjonen var de langt unna å følge opp søndag ettermiddag.

Hat trick

For det meste handlet om Tottenham og Harry Kane på Craven Cottage. Gjestene spilte seg til en rekke gode sjanser og fikk ledelsen etter et drøyt kvarters spill.

Christian Eriksen fikk lagt inn til Kane, som fra fem meter satte ballen kontant forbi Fulhams sisteskanse.

Etter hvilen trengte Kane seks minutter for å legge på til 2-0, også denne gangen var Eriksen servitør. Dansken sendte ballen inn i feltet fra hjørnet av 16-meteren, og foran mål hadde Kane lurt seg fri fra sin markering. Det endte som det måtte gjøre, med en ny ball forbi Bettinelli.

Kane fikk også æren av å fastsette sluttresultatet til 3-0, snaue 20 minutter før fulltid. Dermed fikk han sikret et hat trick før han ble byttet ut. Nå venter kvartfinalen i FA-cupen for Tottenham.