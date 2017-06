Karadas signerte ny Brann-kontrakt

ANNONSE

Brann bekrefter onsdag at veteranen Azar Karadas har signert en ny kontrakt med klubben. Den strekker seg ut neste sesong.

Klubben melder om forlengelsen på sine nettsider.

Det er 35-åringen meget fornøyd med.

- Dette er gøy og jeg er veldig glad for å få lov til å være med å bygge klubben videre til å bli en stabil toppklubb i Norge, sier Karadas selv.

Karadas har allerede fått med seg 214 kamper i klubben og sportssjef Rune Soltvedt mener at veteranen fortsatt har noe å bidra med.

- Han er motivert, frisk og klar for mer fotball. Vi re-signerer Azar fordi han har mye å bidra med på banen, med sin enorme spisskompetanse vi fremdeles trenger. sier Soltvedt og legger til:

- Azar er en fantastisk person. Han representerer både erfaring som vi trenger og den type menneske vi ønsker å ha i en gruppe, fortsetter han.

I tillegg er Karadas allerede i gang med å jobbe inn mot talentene i U-gruppen til klubben, sammen med Morten Kalvenes.

- Jeg er glad for at jeg kan høste erfaring og lære enda mer her fremover. Det har vært veldig givende til nå å være med rundt Brann 2. Jeg gleder meg til å se utviklingen på fremtidens Brann-spillere, sier Karadas.

35-åringen har i løpet av sin Brann-karriere fått med seg 21 kamper i europacupen og dette mener klubben er nyttig erfaring når klubben nå igjen skal forsøke å gjøre seg bemerket i Europa.

- Europa er alltid spesielt. Vi skal ut å matche oss mot de beste lagene fra andre land, det er noe vi gleder oss veldig til, sier Karadas.

