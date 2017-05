Karlsen gir seg i Maccabi Haifa

ANNONSE

Ett år etter at Tor-Kristian Karlsen ble presentert som sportsdirektør i israelske Maccabi Haifa er eventyret over. Karlsen, som bekrefter dette til TV 2 , sier at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen.

– Etter en helhetsvurdering, altså sportslig og personlig, synes jeg det er riktig å overlate stillingen til noen andre – og har meddelt at jeg kan fortsette fram til de finner en erstatter, sier Karlsen, som var klubbens første sportsdirektør.

Karlsen sier det ikke har vært opplagt hvor ansvarslinjene trekkes og hva man har mandat til å gjøre på egen hånd i jobben.

– I Israel har man heller ikke den samme tilnærmingen til strukturer og langsiktig tenkning som jeg er vant til fra de fleste europeiske land jeg har tidligere arbeidet.

Etter at den tidligere Manchester United-treneren René Meulensteen ble erstattet med Guy Luzon som trener i februar ble det vanskeligere å være sportsdirektør, sier nordmannen.

– Når Meulensteen ble erstattet med en israelsk trener som jeg ikke kjente så godt til, og som det etter hvert viser seg opererer etter helt andre prinsipper enn det jeg noen gang tidligere har sett maken til, så er det klart at situasjonen ikke lenger er ideell for mitt vedkommende. Og da gir det heller ikke så stor mening å fortsette i rollen, sier Karlsen.

Han sier også at han reiser tilbake til Europa med flotte minner, nye venner og fantastiske erfaringer.

