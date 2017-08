Karlsen presentert som sportslig leder i Start

Tor-Kristian Karlsen (42) ble presentert som ny sportslig leder i 1.-divisjonsklubben Start på en pressekonferanse torsdag kveld.

42-åringen var senest i tilsvarende stilling i israelske Maccabi Haifa. Han var i den jobben i omtrent ett år.

– I hovedsak er det etter de samtalene jeg har hatt med klubben. Det går på de planene og ambisjonene klubben har. Jeg tror vi oppdaget etter kort tid at vi tenker ganske likt. Etter hvert som det utviklet seg følte jeg at dette var mer og mer spennende og det føltes riktig ut. Det føltes som en god vei videre, sa Karlsen under presentasjonen torsdag.

Karlsens første signering som sportslig leder er Mick Priest, som går inn i trenerteamet til Start. Engelskmannen har tidligere vært assistenttrener i Fulham, og jobbet sammen med Karlsen i Maccabi Haifa. Han har også vært en del av Manchester Uniteds akademi.

Karlsen har erfaring fra en rekke europeiske storklubber. Han var sportsdirektør i Monaco og speider i klubber som Bayer Leverkusen og Zenit St. Petersburg.

Karlsen skal ha takket nei til en tilsvarende stilling i Vålerenga, meldte TV 2 , som omtalte saken først. Dette har imidlertid Vålerenga nektet for etter at saken ble publisert hos kanalen.

– Når det er sagt vil vi på det sterkeste avvise at noen som helst har fått et ansettelsestilbud fra klubben, eller på noen som helst annen måte kan sitte med et inntrykk av at man har fått et tilbud, som deretter er vraket til fordel for annen klubb, skriver direktør Erik Espeseth i en pressemelding.

