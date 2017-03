Karlsens Maccabi Haifa reddet sluttspill

ANNONSE

Sluttspillet ble sikret med minst mulig margin i siste serierunde ettersom Hapoel Ironi Kiryat Shmona tapte sin hjemmekamp 1-2 mot Hapoel Kfar Saba.

Dermed kan Karlsens lag glede seg over sjetteplass og sluttspill på bekostning av nettopp Hapoel Ironi Kiryat Shmona.

Karlsen fortalte til NTB fredag at han ikke hadde fått noen signaler om at en forlengelse av hans kontrakt var avhengig av sluttspillplass, men seieren gjør uansett at Maccabi Haifa har mulighet til å redde en sesong som hittil har vært skuffende.

Gil Vermouth ble den store helten for hjemmelaget lørdag. Han satte inn 1-0 etter 20 minutter fra straffemerket, mens han gjentok bedriften på en ny straffe like før pause.

Både tidligere Rosenborg-spiller Hólmar Örn Eyjólfsson og tidligere Bodø/Glimt-spiller Fitim Azemi startet kampen for Maccabi Haifa.

