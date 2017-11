KBK imponerte stort - senket Molde i lokalderby

Kristiansund imponerte stort og tok en meget fortjent borteseier i lokaloppgjøret mot Molde søndag kveld.

MOLDE - KRISTIANSUND 0-1:

Daouda Bamba ble matchvinner for gjestene etter at han på vakkert vis flikket ballen i mål med hælen på en corner i det 69. minutt av oppgjøret.

Målet ble kampens eneste, og Kristiansund kunne dermed juble for tre svært viktige poeng i kampen om å overleve i Eliteserien.

Trener Christian Michelsen var naturligvis stolt over eget lag etter kampen.

- Det her er fantastisk. Vi snakket om det på spillermøte i dag. Det kan enten bli en normal dag, alle forventer at Molde skal vinne på hjemmebane, eller det kan bli en fantastisk dag, kanskje den største dagens i KBKs historie når vi slår storebror, sier Michelsen til Eurosport.

Også Kjetil Rekdal var imponert over KBK lørdag.

- Kristiansund har møtt opp her på stadion for kamp. De har virkelig tatt duellene og har plaget Molde fra første spark på ballen. De tar en meget imponerende og fortjent seier, konkluderte Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal.

Med to kamper igjen å spille ligger KBK nå seks poeng foran på kvalik-plass. Sogndal har riktignok tre kamper igjen av årets sesong.

Lørdagens Molde-tap betyr også at Rosenborg stikker av med årets serietittel. Molde må nå konsentrere seg om å sikre andreplassen med både Sarpsborg 08 og Strømsgodset jagende bak.

Kristiansund traff stolpen

Molde forsøkte umiddelbart å legge press på gjestene fra samme fylke, men klarte ikke spille seg til noen klare målsjanser i åpningen av kampen.

I stedet var det gjestene fra Kristiansund som var langt farligere fremover på banen.

Etter ni minutter kom Benjamin Stokke til kampens første store mulighet da han forsøkte seg med et skudd med yttersiden av foten fra cirka 16 meter. Avslutningen var god, men Andreas Linde hindret scoring med en god redning.

Fem minutter senere var gjestene enda nærmere scoring da de spilte seg til en stor dobbeltsjanse. Først kom Stokke til en ny god avslutning, men igjen hang Linde godt med. Molde-keeperen måtte riktignok gi en retur som Liridon Kalludra forsøkte å sette i mål, men Linde stoppet også det skuddforsøket.

KBK fortsatte å skape problemer for Molde, men gjestene hadde ikke de nødvendige marginene med seg. Etter 27 minutter holdt Christoffer Aasbak på å sende Kristiansund opp i ledelsen på et frispark, men dessverre for bortesupporterne endte ballen via Linde og i stolpen.

Etter flere gode KBK-muligheter, hevet hjemmelaget seg noe mot slutten av omgangen.

Da 34 minutter var spilt kom Ssewankambo seg fri på høyrekanten, før han slo inn mot Håland inne foran mål. Kristiansunds Aliou Coly klarte imidlertid akkurat å komme seg foran Håland og hindret Moldes unggutt fra å sette inn 1-0.

Det ble ingen mål i den første omgangen på Aker Stadion, men det var likevel lite å si på underholdningen av den grunn.

SKUFFET: Ole Gunnar Solskjær hadde liten grunn til å være fornøyd med egne spillere i lokaloppgjøret mot Kristiansund.

KBK scoret



Kristiansund hadde vært det beste laget før pause, og Molde måtte heve seg dersom de skulle ha noe håp om å få med seg tre poeng.

Likevel var det KBK som fortsatte å imponere også etter hvilen. Det første kvarteret av andreomgangen var nokså jevnspilt uten de virkelig store mulighetene,men etter 69 minutter satt ballen endelig i mål for gjestene fra Kristiansund.

På en corner fant Christoffer Aasbak lagkamerat Bamba som på nydelig vis flikket ballen i mål via hælen.

Molde forsøkte å legge press på gjestene mot slutten av kampen, men Solskjærs menn skuffet.

For da dommeren blåste av kampen stod det fortsatt 1-0 til Kristiansund som dermed kunne juble for en fortjent seier.

Mest sett siste uken