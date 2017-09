Keepertabbe kostet Bayern München poeng

Bayern München hadde to måls ledelse og var på vei mot tabelltopp, men en kjempetabbe av keeper Sven Ulreich åpnet døra for Wolfsburg i fredagens 2-2-kamp.

Ulreich vokter Bayern-målet i langtidsskadde Manuel Neuers fravær. Han dummet seg ut på et frispark fra Max Arnold i det 56. minutt, og dermed fikk gjestene nytt håp med 2-1.

Daniel Didavi nikket inn utligningsmålet sju minutter før slutt.

- «Ulle» var ergerlig på seg selv, men en slik feil tar ikke knekken på ham, sa Bayern-stopper Mats Hummels.

- Dessverre slapp vi Wolfsburg inn i kampen. Vi hadde sjanser til å punktere kampen på 2-1, men det stemte ikke helt i dag.

Ifølge Opta er det første gang siden desember 2001 at Wolfsburg får med seg et poeng fra en bortekamp mot Bayern. Tilbake i 2001 endte det for øvrig 3-3 mellom lagene.

Billig straffe

Robert Lewandowski ga Bayern München en oppskriftsmessig ledelse på straffespark i det 33. minutt. Dommeren mente at den polske spissen ble felt av Marcel Tisserand, og videodommeren grep ikke inn selv om TV-bildene tydet på minimal kontakt.

Arjen Robbens skudd som endret retning ga 2-0 like før pause, men Bayern misbrukte sjansen til å kunne overnatte på tabelltopp. Laget er bak Borussia Dortmund på dårligere målforskjell.

Lørdag kan Dortmund skaffe seg tre poengs ledelse med hjemmeseier mot Borussia Mönchengladbach.

Wolfsburg-glede

Bayern München kan i løpet av helgen også bli passert av Hoffenheim og Hannover. Laget fikk slett ikke den ønskede opptakt til mesterligastorkampen mot Paris Saint-Germain.

I Wolfsburg var det derimot glede over poenget som ble hentet foran 75.000 tilskuere i München.

- Treneren har jobbet for å få liv i oss som lag, og resultatet så vi i dag, sa Didavi om lagets nye trener Martin Schmidt, som ledet laget for annen gang.

