Keita tilbake til Lech Poznan

Vålerenga benytter seg ikke av muligheten til å kjøpe Muhamed Keita. Dermed returnerer midtbanespilleren til Lech Poznan.

Keita kom til Vålerenga på lån i slutten av mars, men har vært plaget med skader gjennom store deler av vårsesongen.

I kontrakten hadde Vålerenga muligheten til opsjon på kjøp på 26-åringen før lånekontrakten utløp, men den muligheten har klubben ikke valgt å benytte seg av.

– Det blir for mye penger å løse han fra kontrakten med Lech Poznan for oss, og derfor har vi informert både klubben og Keita selv at vi ikke vil kjøpe ham slik situasjonen er nå. Men alt kan skje i fotballen og vi utelukker ikke at han kan komme tilbake dersom vi slipper å betale overgangssum for ham, sier hovedtrener Ronny Deila til Vålerengas nettsted.

Keita returnerer med det til Lech Poznan og blir lagkamerat med tidligere Haugesund- og Rosenborg-spiller Christian Gytkjær.

Den polske klubben møter nettopp Haugesund i europaligakvalifisering torsdag.

(©NTB)