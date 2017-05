Kippe ødela RBK-festen

ANNONSE

ROSENBORG - LILLESTRØM 1-1:

LERKENDAL (Nettavisen): Rosenborg feiret sin 100-årsdag på fredag med en allstar-kamp mellom tidligere RBK-legender. Med 11.000 på tribunen under jubileumskampen var det igjen duket for fest da Lillestrøm tok turen til Lerkendal for å være festbrems dagen derpå. Frode Kippes sene utligningsmål spolerte lørdagen for trønderne.

- Han scorer hver gang her, så da er han bankers å starte hver kamp på Lerkendal, forklarte Arne Erlandsen til Nettavisen etter kampen. Samtidig som han avviser noe livstidskontrakt for veteranen.

- Nei, han er jo snart død, fordi han er så gammel. Så det tror jeg vi får vurdere etter hver sesong, forklarer LSKs hovedtrener med et glimt i øye.

Gjestene har nemlig fått en dårlig start på årets sesong og sto med fattige syv poeng på ni runder før dagens oppgjør. Dermed hadde Lillestrøm ingen planer om å gi Rosenborg den festen de ville ha.

- Det er alltid spesielt å komme på Lerkendal, det er et høydepunkt for oss sammen med Vålerenga-kampene, forklarte Frode Kippe til Nettavisen etter kampen. Veteranen har lagd seg en vane å score på Lerkendal.

- Det har blitt noen mål. Jeg har ikke for vane å score, men her scorer jeg, forklarer veteranen.

Hjemmelaget ledet Eliteserien med to poeng på Odd før denne runden, men med et tap og et uavgjort mot henholdvis Tromsø og Stabæk i de to foregående kampene hadde Rosenborg vist noen svakhetstegn denne vårsesongen, blant annet offensivt. Men Kåre Ingebrigtsen lovet før kamp at det skulle bli mål. Og det er vel kanskje derfor man har hentet en mann som Nicklas Bendtner.

- Han er bra på det der, når vi får indreløperne på ball og Mike Jensen inni feltet da er Bendtner flink til å stikke inn bak, forklarte RBKs hovedtrener, Kåre Ingebrigtsen, til Nettavisen etter kampen.

Frykten tar overhånd

Ingebrigtsen var ikke særlig fornøyd med eget lag og mente frykten tar overhånd.

- Det er nok frykten for å slippe inn mål som blir litt for stor. Da siger vi bakover og Lillestrøm får dødballer. Da får dem ny energi og vi tør ikke punktere matchen og da blir vi straffa, akkurat som mot Tromsø, analyserer hovedtreneren og forklarte den dårlige formen.

- Vi er for tida ikke gode nok. Vi er ikke på det nivået vi skal være. Så vi er skuffa over poengfangsten og skuffa over prestasjon. Det er dårlig prestasjon og timing og da blir det litt stakkato. Når lag ligger seg lavt så blir det vanskelig, sa Ingebrigtsen.



Rosenborg har i det siste rullert en del på laget og Marius Lundemo, tidligere Lillestrøm-spiller, fikk sjansen fra start.



- Vi har stort sett spilt med de samme de første syv kampene, men vi endrer litt nå. Vi har gode spillere og de som kommer inn gjør gode matcher, det er mer det med kollektivet som vi må få orden på, understreker «Brutter`n».

Hawaii-fotball

Det skortet ikke på mulighetene de første 20 minuttene heller. Allerede etter fire minutter var det bortelagets høyreback Mats Haakenstad som spurtet en halv bane før markkryperen ble reddet av Andre Hansen til corner. Det sto som kampens farlighet helt frem til Rosenborg vartet opp med sitt sedvanlige spill. Mike Jensen fant Pål Andre Helland på kanten, vingen skjærte inn og prøvde å lure LSK-keeper Arnold Origi med en variant i nærmeste.

Dessverre for vertene var Origi med på noten. Hawaii-fotballen preget førsteomgangen og halvsjansene florerte på Lerkendal. Rett etterpå var det Lillestrøm sin tur når de skjærte inn fra motsatt ving, men skuddet ble reddet av Andre Hansen.

- Selvsagt går vi på banen for å vinne kamper. Jeg føler at vi klarer å stå i mot samtidig som vi klarer å skape sjanser, sier Erlandsen om eget lag.

- Trodde vi var bedre

Så ville Rosenborg prøve seg igjen. Pål Andre Helland forserte på sin høyrekant før han la inn til Bendtner. Dansken steg til værs og headet i retning Fredrik Midtsjø. Indreløperen kom akkurat for seint inn i situasjonen og dermed strøyk ballen stolpen på vei ut. Lillestrøm satset hardt på dødballer og det gjorde at det var mye rom å kontre i, noe Rosenborg mestrer bedre enn de fleste. Likevel var det trønderne som skapte den største sjansen på dødball. Etter en knapp halvtime slo trønderne inn et frispark som først sneiet Vilhjalmsson på fem-meter før Bendtner ble en skostørrelse for knapp på bakerste stolpe.

- Vi virker som vi har fryktelig dårlig tid når vi skal angripe. Vi blir stressa for å skape målsjanser og er ikke tålmodige nok. Vi er ikke der at vi klarer å avgjøre det. Det handler om å få Midtsjø, Jensen og Helland oftere på ball, sier Kåre Ingebrigtsen om eget lags angrepsfotball.



- Vi har ikke øvd oss så mye på etablert forsvar. Kanskje burde vi gjort det, men vi har hatt fokus på andre ting. Så det sliter vi med nå. Jeg hadde håpa og trodd vi hadde kommet lenger enn det vi har gjort nå, innrømmer han.

Dermed ble det en del halvsjanser og nesten-forsøk på Lerkendal, helt frem til Fredrik Midtsjø tok på danseskoene.

Mike Jensen førte ball på midtbanen, fant venstreback Birger Meling. Han slo et hardt innlegg som Vilhjalmsson hoppet over og fra fem meter bestemte Midtsjø å drible av to mann isteden for å avslutte. Det lykkes han forsåvidt med, men uheldigvis for RBKs nummer 21 var Arnold Origi igjen på tå hev og hindret forsøket. Dermed ble jubileumsomgangen et voldsomt anti-klimaks for trønderpublikummet.

- Vi må få selvtillit på det vi holder på med, sier Ingebrigtsen om eget mannskap som nå har gått tre kamper uten seier.

Et nytt RBK

Rosenborg var tydelig ikke fornøyd til pause. Trønderne brukte ca 30 sekunder på å få til andreomgangens første avslutning. Et innlegg fra Birger Meling sneier Bendtner, men traff Helland.RBK-vingen headet ballen hardt ned i gresset og over. Dermed var tonen satt for de siste 45. Et Helland-innlegg og et Lundemo-skudd viste at trønderpublikummet at viljen og innstillingen var der. Men farlig ble det ikke. Heller ikke da RBK kontret minuttet senere.

Nicklas Bendtner slo en fantastisk crosser til en Midtsjø på vei igjennom. Sistnevnte misset litt med mottaket, men klarte å finne dansken igjen. Men spissen klarte ikke å finne en medspiller med sitt innlegg. Dansken har blitt kritisert for å score for lite for trønderne og da muligheten bydde seg etter snaue timen var han ikke vond å be. Mike Jensen slo en stikker igjennom på skrått hold og Bendtner bredsidet inn, under Arnold Origi, et sårt tiltrengt mål for hele Trøndelag.

- Målet er bra og spillet er bra. Det er ikke enkelt å bryte ned et LSK-lag som gjør det så vanskelig. Og vi gjør det for få ganger. Det er et strålende mål, men reaksjonen etterpå er skuffende, sier Ingebrigtsen.

Halvsjanser

Gjestene fortsatte å virke skremmende på trønderne selv etter målet. Ofte kom de rundt på kantene og skapte halvsjanser. Blant annet da Frode Kippe fikk stige til værs på en corner. Heldigvis for et feststemt Lerkendal gikk headingen til sides for målet. Enda nærmere var de da et innlegg fra siden nesten fant LSK-spissen Chigozie Udoji foran målet. Men en lang tå fra Johan Lædre Bjørdal reddet hjemmelaget. Bortelaget fortsatte å yppe seg og det var bare millimeter fra at et LSK-ben fikk foten på flere farlige innlegg utover omgangen.

- Frykten for å slippe inn mål tar oss. Vi slipper inn LSK. De får frispark og dødballer. Da blir det farlig, sier RBKs hovedtrener.

Rosenborg tok nemlig ikke hintet fra bortelaget og fortsatte å slippe til dødballer. På en corner fikk Mathew stå helt umarket i returrom og midtbanesjefen klinte til på volley og for et treff det ble. Skuddet var på vei inn i krysset da en god redning av Hansen slo ballen til en ny corner. Og den skulle bli avgjørende.

Lillestrøm løftet inn i feltet og der sto ingen andre enn Frode Kippe. I sterk duell med keeper-Hansen headet veteranen inn 1-1 på Lerkendal, fullt fortjent. Og kanskje skulle bortelaget fått mer. Fem minutter senere var Knudtzon på vei igjennom og Hansen feide ned spissen. Ballen gikk via keeperen, men LSK-spillerne omringet dommer Kjensli i et desperat rop om straffespark. På den påfølgende corneren steg igjen Kippe til værs og denne gangen var det bare et par centimeter som hindret ledelse til bortelaget.

- Jeg får en helt lik sjanse som den jeg scorer på og skal selvfølgelig sette den og. F år gå opp fritt, men det ble med den ene scoringen og vi får ta med det ene poenget, forklarer Kippe som håper at dette kan være starten en bedring for dagens bortelag.



- Vi viser hva som bor i laget. Det er en uerfaren gjeng, de har ikke spilt mange Eliteserie-kamper f ør, men vi vet at makspotensialet til gruppa er h øyt. Så gjelder det å få opp gjennomsnittsprestasjonen. Du ser kampen i dag hvor alle er på h øyde, da er vi å regne med. Det er det ingen tvil om, forklarer han.

Rosenborg skjønte alvoret og et par minutter før slutt fikk de frispark fra 25 meter. Vegar Eggen Hedenstad stilte seg opp og skrudde et frispark fint over muren, men der lå LSK-Origi i horisontal stilling for å hindre 2-1-ledelse, dermed ble ikke festen slik Trøndelag håpet.

- Selvfølgelig skal vi feire at RBK er 100 år, men vi skal ikke feste lenge, vi skal komme oss tilbake på treningsfeltet, sier Ingebrigtsen.

Klassiker

Etter dagens runde skal vertene ta turen til Tynset for et bortemøte i NM førstkommende onsdag før trønderne skal reise lenger sørover. Da gjester de Ullevaal for et klassisk møte i norsk toppfotball mellom Vålerenga og Rosenborg. Og LSK-veteranen Kippe er sikker på at trønderne kommer til å reise seg etter den seneste formduppen.



- Rosenborg lugger litt, men vi ligger lavt og gjør en god kamp. De leder serien, har en bred stall når til og med Bakenga ikke er med i dagens tropp. Så de har mye å velge mellom så jeg mener de er i en litt egen liga i norsk fotball, forklarer stopperkjempen.

Dagens gjester derimot skal møte Brumunddal i cupen før Rosenborgs overmenn, Tromsø, kommer på besøk på Åråsen.