Kippe matchvinner for Lillestrøm i viktig bunnoppgjør

Veteranen ble helten helt på slutten av duellfylt drama.

LILLESTRØM - SOGNDAL 1-0:

At det sto mye på spille mellom nedrykkstruede Lillestrøm og Sogndal på Åråsen visste alle i forkant.

Duellene og kjempingen som preget mye av den lite velspilte kampen levnet heller ingen tvil om alvoret. Finspillet uteble, kanskje ikke så overraskende.

Lite tydet på mål, helt fram til LSK-kaptein Frode Kippe sto fram og styrte inn kampens eneste scoring like før slutt.

- Jeg klarer å få løfte beinet så vidt, og får satt den i goal. Det var utrolig godt. Dette var en slitekamp for oss, og vi visste hvor mye det betydde. Vi kommer oss litt ut av bunnstriden og det er godt. Vi får jobbe videre, sier matchvinneren til Eurosport.

Før målet dreide det meste seg om duellspill og mange tette situasjoner uten spill som varmet.

GUL KANARIFUGL: Frode Kippe, her i duell med Sogndals Eirik Schulze på Åråsen. LSK-kapteinen var heldig som slapp unna med gult kort før pausen.

- En begredelig fotballmatch, for å si det rett ut, beskrev Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

Lillestrøm sikret seg uansett seks poeng ned til kvalifiseringsplassen, og de har et pusterom til nedrykksonen som Sogndal ikke kan skilte med.

Ampert



Kippe var kanskje heldig som unngikk direkte rødt kort allerede i første omgang. Stopperen stemplet Martin Ramsland i skuddøyblikket, men slapp unna med gult kort.

Dette bare fortsatte etter garderobehvilen midtveis.

- Nå koker det blant Kanarifansen, beskrev Eurosport-kommentator Jørgen Klem etter en situasjon der Marco Tagbajumi skled Bjørn Inge Utvik overende i andre omgang.

Rett i forkant var samme Utvik svært heldig som unngikk kort. Sogndal-innbytteren feide ned Simen Rafn uten å treffe ballen.

Utvik erstattet Kjetil Wæhler like etter sidebyttet. Den tidligere landslagsstopperen måtte ut med et blødende kutt over øyet, etter å krasjet sammen med LSKs Erik Brenden.

TØFFE TAK: Sogndals Kjetil Wæhler, og mange andre, ga alt i duellspillet mot Lillestrøm og keeper Arnold Origi. Veteranen måtte forlate banen tidlig med en hodeskade.

Sjansefattig



Tagbajumi var nærmest et mål for LSK i første omgang, men den utleide Strømsgodset-spissens skudd gikk vi en Sogndal-spiller og like over tverrliggeren.

Også angrepskollegaen Erling Knudtzon ble stoppet av en blokkering i siste liten mot slutten av omgangen.

Sogndals beholdning av muligheter kom stort sett på dødballer, men uten at det noen gang ble virkelig fare på ferde foran Lillestrøm-buret.

En stor sjanse skapte sogningene riktignok like før pausen. Men Arnold Origi var der han skulle etter at litt tilfeldigheter holdt på å sende Martin Ramslands skuddforsøk over ham.

Sogndal ligger to poeng foran Aalesund og Tromsø i nedrykksstriden. AaFK innehar fortsatt kvalikplassen, på målforskjell foran nedrykksplasserte tromsøværinger.

