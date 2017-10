Kirkevold ble historisk i Danmark

Har scoret i ni kamper på rad.

HORSENS - HOBRO 2-2:

Pål Alexander Kirkevold (26) er ustoppelig i den danske toppdivisjonen denne sesongen. Nordmannen har scoret hele elleve mål på tolv kamper for Hobro.

Søndagens scoring mot Horsens gjorde i tillegg spissen historisk. Han har nå nemlig scoret i ni Superliga-kamper på rad. Det har ingen gjort før han. Den gamle rekorden var på åtte kamper. Den delte Kirkevold med Peter Møller og Ebbe Sand.

- Dette er jo selvfølgelig gøy, men det føles ikke helt sinssykt. Det er enda mer gøy med utligningen etter at vi slår tilbake med ti mann. Det er det deiligste i dag, og så må jeg nok la rekorden få synke litt inn, sier Kirkevold til Nettavisen.

Legendestatus



Han er likevel klar på at han synes det er veldig stas å nå stå alene som den eneste spilleren som har scoret i ni Superliga-kamper på rad.

- De er jo ganske overrasket her i Danmark, for det er jo to legender og landslagsspillere jeg slår. Det er noe som er stort her nede, uten at jeg helt klarer å forstå det ennå, sier 26-åringen, som er enig i at han nå kan rangeres som en legende i dansk fotball.

- Ja, jeg har tenkt over det, og det er gøy å få være en del av historiebøkene. De har snakket om dette i to-tre kamper her nå. Selv har jeg tenkt «OK», og latt det være med det. Dersom det holder seg i bøkene til jeg har lagt opp, så er det jo moro å kunne skryte av. Jeg har jo muligheten til å forlenge denne rekorden også, sier Kirkevold.

Hobros neste motstander er serieleder Nordskjælland. Kirkevolds klubb ligger nå på femteplass i Danmark.

Mye av grunnen til årets suksess er hardt arbeid, og en plan om å få ting til å stemme i Superligaen, forteller Kirkevold. Der har fokuset også å forbedre aspektene rundt det å kun være en målscorer, for i Danmark har han fått skryt av å være en som også skaper sjanser i nesten like stor grad som han setter dem.

- Jeg dro til førstedivisjon i Danmark med en klar plan om å hjelpe de til opprykk. Jeg har trent steinhardt for Superligaen, og er i en alder der jeg må prestere. Jeg har lagt inn en ekstra innsats på treninger, og ikke tatt fri. Nå har det lykkes, og det gjør det jo som regel når man legger sjela si i det, sier Kirkevold.

Han er også klar på at han håper formen og målene har nådd landslagsledelsen, og Lars Lagerbäck.

- Jeg føler jeg noe å bidra med på landslaget, og har en skarphet og ferdigheter foran mål som gjerne er ønsket. Dette har gått fort, så jeg vet ikke hvor mye de har fått med seg foruten målene. Jeg jobber jo hardt foruten målene også, og det har de lagt merke til i Danmark, sier Kirkevold, som også demper egne forventninger til å bli tatt ut.

- Det hadde vært en drøm og en ære å bli tatt ut, men det er ikke slik at jeg er skuffet de gangene jeg ikke har fått den telefonen, sier Kirkevold.

Norske målscorere

Kirkevold er ikke den eneste nordmannen som gjør det bra i Danmark. Også Alexander Sørloth bøtter inn mål. FC Midtjylland-spillerene har scoret sju mål så langt i sesongen.

Pål A. Kirkevold har nu scoret i 9 #sldk kampe i træk, ny rekord for @Superligaen - Tillykke til Mål-Pål og @hikfodbold #achhob — danskfodbold.com (@danskfodboldcom) October 15, 2017

26-år gamle Kirkevolds storform har blitt lagt merke til. I Danmark høster nordmannen mye ros, og også landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmer at han følger med på det spissen gjør.

- Alt bare sitter

Kirkevold har ikke vært inkludert i noen av Norges landskamper under Lagerbäck. Han innrømmet likevel til Nettavisen tidligere i høst at han håper det han nå gjør i Danmark kan gjøre at han får sjansen på landslaget innen kort tid.

- Jeg kjenner at jeg er i god form. Alt bare sitter, og du får en følelse av at du kan score i hver eneste kamp. Det er jo den følelsen man trener og jobber etter, sa Kirkevold til Nettavisen tidligere i høst.

I november skal Norge spille nye landskamper. Da er det mye mulig at historiske Kirkevold er med i Lagerbäcks landslagstropp.

